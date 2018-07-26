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Дом Владимира Короткевича в Орше выставили на продажу

27.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Знаменитый писатель вырос в этом доме, в нём жили его родители, там он написал свои самые известные произведения.

Семья Короткевича переехала в этот дом после войны. Когда сам писатель уехал в Минск, там остались жить его родители, а после их кончины в доме проживала племянница Владимира Семёновича с мужем. Сейчас дом принадлежит внучатой племяннице Короткевича, которая проживает в Одессе.

Дом не является историко-культурной ценностью, но хозяйка хочет, чтобы его будущие владельцы проявили уважение и не забывали историю здания. Ведь именно в нём писатель провёл лучшие годы жизни и создал один из своих главных романов «Дикая охота короля Стаха».

 
Теги: Минск
 
 
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​Знаменитый писатель вырос в этом доме, в нём жили его родители, там он написал свои самые известные произведения.
 
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