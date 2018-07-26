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В Японии казнили последних членов секты «Аум Синрикё»

27.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Последние шесть членов секты «Аум Синрикё», ответственной за теракт в токийском метро в 1995 году, были казнены через повешение.

Приговорённые к смерти были признаны виновными по трём эпизодам – газовой атаке в метро, применению зарина в городе Матсумото в 1994 году и убийстве семьи из трёх человек, включая младенца, в 1989 году.

Предводитель «Аум Синрикё» Сёко Асахара был казнён вместе с ещё шестью членами секты 6 июля.

Секта «Аум Синрикё» сформировалась в Японии в середине 1980-ых годов. В её основе лежала смесь индуизма, буддизма и других религий, а члены секты проповедовали скорое наступление конца света. Теракт в метро Токио был совершён 20 марта 1995 года. Тогда от распыления токсичного газа пострадало около пяти тысяч человек.

 
 
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​Последние шесть членов секты «Аум Синрикё», ответственной за теракт в токийском метро в 1995 году, были казнены через повешение.
 
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