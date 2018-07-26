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Криштиану Роналду приговорили к двум годам тюрьмы, но отбывать срок он не будет
Налоговое агентство Испании одобрило заключение сделки с известным футболистом, который ранее был приговорён к двум годам лишения свободы за неуплату налогов.
Роналду обвиняется в создании бизнес-структуры, с помощью которой он скрывал неуплаченные налоги. По условиям сделки, в обмен на признание себя виновным и штраф в размере 19 миллионов евро футболист получит лишь условный срок.
Напомним, что 10 июля Роналду перешёл из мадридского «Реала» в «Ювентус». За игру в итальянском клубе Криштиану будет получать 30 миллионов евро в год.
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Налоговое агентство Испании одобрило заключение сделки с известным футболистом, который ранее был приговорён к двум годам лишения свободы за неуплату налогов.
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