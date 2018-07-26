Криштиану Роналду приговорили к двум годам тюрьмы, но отбывать срок он не будет

Налоговое агентство Испании одобрило заключение сделки с известным футболистом, который ранее был приговорён к двум годам лишения свободы за неуплату налогов.

Роналду обвиняется в создании бизнес-структуры, с помощью которой он скрывал неуплаченные налоги. По условиям сделки, в обмен на признание себя виновным и штраф в размере 19 миллионов евро футболист получит лишь условный срок.

Напомним, что 10 июля Роналду перешёл из мадридского «Реала» в «Ювентус». За игру в итальянском клубе Криштиану будет получать 30 миллионов евро в год.