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В Минске спасли ребёнка, голова которого застряла в перилах балкона
Сотрудникам МЧС пришлось оказать помощь пятилетнему мальчику, который застрял головой в перилах балкона в жилом доме на улице Народная.
Мальчик зашёл на балкон, просунул голову сквозь перила, а вот выбраться самостоятельно у него не получилось. Прибежавшие на крики ребёнка взрослые вызвали спасателей.
Прибывшие на место сотрудники МЧС освободили голову мальчика, использовав специальные инструменты. Помощь врачей ребёнку не потребовалась.
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Сотрудникам МЧС пришлось оказать помощь пятилетнему мальчику, который застрял головой в перилах балкона в жилом доме на улицу Народная.
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