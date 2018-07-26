В Минске спасли ребёнка, голова которого застряла в перилах балкона

Сотрудникам МЧС пришлось оказать помощь пятилетнему мальчику, который застрял головой в перилах балкона в жилом доме на улице Народная.

Мальчик зашёл на балкон, просунул голову сквозь перила, а вот выбраться самостоятельно у него не получилось. Прибежавшие на крики ребёнка взрослые вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС освободили голову мальчика, использовав специальные инструменты. Помощь врачей ребёнку не потребовалась.