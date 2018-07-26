ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько зарабатывает крупнейший DIY-ретейлер в Беларуси?

27.07.2018 00:25 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Сколько зарабатывает крупнейший DIY-ретейлер в Беларуси?

paritetgidstroi.by

Компания Romos Holding, управляющая крупнейшей на белорусском рынке сетью строительных магазинов «Ома», получила по итогам 2017 года 120,35 млн евро доходов. Это на 18,8% больше, чем было годом ранее.

Розничные продажи составили 82,3 млн евро (рост на 15,2%), оптовые – 38,1 млн евро (на 27,5%).

Однако, согласно отчету ретейлера, консолидированная прибыль белорусского бизнеса в прошлом году снизилась почти наполовину – на 48,2% до 3,96 млн евро.

В сети «Ома» на конец 2017 года было занято 2, 9 тыс. человек, это почти на 300 сотрудников больше, чем годом ранее.

«Ома» была основана в 1992 году «Инновационным фондом  Молодежь». В 2007 году шесть владельцев компании во главе с Олегом Глазуновым (среди них также – Владимир Глазунов, Михаил Хомиченок, Сергей Дудко, Дмитрий Петруша и Леонид Павловский) продали контрольную долю в крупнейшем на тот момент ретейлере в этом сегменте финско-литовской группе Kesko Senukai Lithuania. В настоящее время через Romos Holding она является владельцем 100% доли в «Ома». Вместе с магазинами инвесторам досталось сельскохозяйственное предприятие в Березинском районе, взятое белорусскими владельцами «Ома» на баланс в 2004-2005 годах.

В настоящее время «Ома» - крупнейшая сеть в DIY-сегменте, в ее состав входят 29 магазинов во всех областях Беларуси. Конкурентами ретейлера являются сети Mile, «Материк», «Палас». В этом году было объявлено, что на белорусском рынке появится французский строительный ретейлер Leroy Merlin. Первый гипермаркет его сети будет построен в конце улицы Тимирязева и откроется в конце 2019 - начале 2020 года. Всего планируется открытие четырех магазинов Leroy Merlin в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Romos Holding, управляющая крупнейшей на белорусском рынке сетью строительных магазинов «Ома», получила по итогам 2017 года 120,35 млн евро доходов. Это на 18,8%...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь одной из первых направила спасателей и вертолёт МЧС для борьбы с лесными пожарами в Латвии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика