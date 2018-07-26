Сколько зарабатывает крупнейший DIY-ретейлер в Беларуси?

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Компания Romos Holding, управляющая крупнейшей на белорусском рынке сетью строительных магазинов «Ома», получила по итогам 2017 года 120,35 млн евро доходов. Это на 18,8% больше, чем было годом ранее.

Розничные продажи составили 82,3 млн евро (рост на 15,2%), оптовые – 38,1 млн евро (на 27,5%).

Однако, согласно отчету ретейлера, консолидированная прибыль белорусского бизнеса в прошлом году снизилась почти наполовину – на 48,2% до 3,96 млн евро.

В сети «Ома» на конец 2017 года было занято 2, 9 тыс. человек, это почти на 300 сотрудников больше, чем годом ранее.

«Ома» была основана в 1992 году «Инновационным фондом Молодежь». В 2007 году шесть владельцев компании во главе с Олегом Глазуновым (среди них также – Владимир Глазунов, Михаил Хомиченок, Сергей Дудко, Дмитрий Петруша и Леонид Павловский) продали контрольную долю в крупнейшем на тот момент ретейлере в этом сегменте финско-литовской группе Kesko Senukai Lithuania. В настоящее время через Romos Holding она является владельцем 100% доли в «Ома». Вместе с магазинами инвесторам досталось сельскохозяйственное предприятие в Березинском районе, взятое белорусскими владельцами «Ома» на баланс в 2004-2005 годах.

В настоящее время «Ома» - крупнейшая сеть в DIY-сегменте, в ее состав входят 29 магазинов во всех областях Беларуси. Конкурентами ретейлера являются сети Mile, «Материк», «Палас». В этом году было объявлено, что на белорусском рынке появится французский строительный ретейлер Leroy Merlin. Первый гипермаркет его сети будет построен в конце улицы Тимирязева и откроется в конце 2019 - начале 2020 года. Всего планируется открытие четырех магазинов Leroy Merlin в Минске.