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27 июля. События и люди

27.07.2018 03:23 — Разное | Аргументы и факты  
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27 июля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

День системного администратора. (Вьетнам) День памяти погибших.

ПРИМЕТЫ.

Акила, Дозоры. Листья на деревьях с этого дня начинают приобретать осеннюю окраску.

РОДИЛИСЬ:

1714 Элия Чарли ТОБИ, создатель первой в мире стиральной машины (1750). Первую машину называли «механизмом для стирки».

1853 Владимир Галактионович КОРОЛЕНКО, российский писатель.

1903 Николай Константинович ЧЕРКАСОВ, российский актёр.

1917 БУРВИЛЬ (Андре РЕМБУР), французский комедийный актёр. Родился в деревне Бурвиль - отсюда его псевдоним.

1915 Павел Петрович КАДОЧНИКОВ, российский актёр.

1923 Масутацу ОЯМА, основатель стиля Кёкусинкай в каратэ. Имел прозвище «Божественный кулак».

1936 Марис-Рудольф Эдуардович ЛИЕПА, российский артист балета.

1964 Юрий Николаевич КЛИНСКИХ, лидер группы «Сектор газа» по прозвищу «Хой». Больших денег Клинских так и не заработал, поскольку, несмотря на то, что поздние тексты группы стали более сдержанными, у большинства поклонников и представителей музыкальной индустрии «Сектор газа» устойчиво ассоциировался с нецензурной лексикой и похабными песнями. Умер в 2000 году.

1965 Хосе Луис ЧИЛАВЕРТ, парагвайский футбольный вратарь. Рост 194 см. Долгое время был рекордсменом мира как самый результативный вратарь в истории футбола, забил со штрафных и пенальти за карьеру 62 гола.

1980 Сергей Валерьевич ЛАВЫГИН, российский актёр (Арсений в «Кухне»).

СОБЫТИЯ:

1841 У подножья горы Машук близ Пятигорска погиб на дуэли российский поэт Михаил ЛЕРМОНТОВ.

1890 Застрелился голландский художник Винсент ван ГОГ. Вечером он вышел из дома с мольбертом и материалами для рисования и пошел в поле, где вынул револьвер и выстрелил себе в грудь. Пошатываясь, он добрел до пансиона Равокса и лег в постель. Скончался в 1:30 ночи 29 июля.

1918 В России выпустили первый советский государственный фильм - «Сигнал» режиссёра Александра АРКАТОВА.

1940 На экранах впервые появился герой мультсериалов кролик БАГС БАННИ.

1941 Тело ЛЕНИНА вывезли из Москвы. Операция держалась в строжайшем секрете. Потом вождя снова вернули в Мавзолей.

1965 Президент США ДЖОНСОН подписал законопроект, требующий от изготовителей сигарет печатать на всех пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.

1967 Принятый в Великобритании Закон о правонарушениях на сексуальной почве впервые в мире отменил судебное преследование гомосексуалистов.

1989 Таиландскую мошенницу Чамой ТХИПЬЯСО приговорили к 141.078 годам тюрьмы (мировой рекорд длительности заключения).

1994 Парламент Индии запретил в стране тесты по определению пола будущего ребёнка в связи с большим количеством абортов в случаях, когда тесты определяли, что родятся девочки.

2002 Трагедия на авиашоу во Львове, самая крупная в истории мировых авиашоу. В результате падения самолёта «Су-27» погибли 84 человека (по официальным данным - 77 человек).

 
 
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