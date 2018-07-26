ПРОГРАММА - парк Мира (напротив Савушкиного продукта ул. Я.Купалы - ул. Ленинградкая)



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МАЛАЯ СЦЕНА

12:00-20:00 - Самая зажигательная музыка и танцы, дискотека для детей с СуперКидом, харизматичный ведущий и многое другое ждут вас в течение всего дня на сцене главной площадки парка. Пойте и танцуйте с нами! Мы не дадим вам скучать!

Активности

12:00-20:00 - Выступления детских и взрослых коллективов: кавер-бэнды и танцевальные студии

13:30; 15:30; 18:30 - Мини-диско с СуперКидом

16:00 - Торжественное открытие фестиваля «Облака Молока»

ФУДКОРТ

12:00-23:00 - На территории фестиваля работают фудкорты с горячей едой, молочными коктейлями, напитками и мороженым, летние кафе с оладушками, блинчиками, творожными десертами и другими аппетитными блюдами. Каждый найдет себе что-то по вкусу и сможет удобно разместиться за столиками. И конечно, приглашаем посетить наши торговые точки с молочными продуктами.

КВЕСТ

12:00-21:00 - Увлекательная игра для любителей активного отдыха с приятными призами. Получите на информационной стойке карту фестиваля, соберите 8 штампов, пройдите любые из предложенных испытаний – и наградой самым активным и любознательным станет вкусный приз от компании «Савушкин продукт».

САВУШКИН

12:00-23:00 - Здесь вы сможете не просто хорошо провести время, но и выиграть призы, приняв участие в конкурсах. Стать студентом Молочного университета и узнать много интересных фактов о молоке и молочных продуктах.

Активности

15:00-20:00 - Конкурс «Лучший дояр» – соревнование по дойке коровы

12:00-21:00 - «Молоковоз: что у него внутри?»

12:00-21:00 - «Молочный университет»

12:00-23:00 - Chill out зона с удобными местами для отдыха

12:00-23:00 - Фотозоны

БРЕСТ-ЛИТОВСК

12:00-23:00 - Вы окажетесь в старом городе XIX века с особой атмосферой – и окунетесь в самую гущу интересных событий.

Активности

12:00-23:00 - Самобытная корчма, где можно перекусить драниками со сметаной «Брест-Литовск»

13:00-20:30 - Мастер-классы по изготовлению украшений

13:00-17:00 - Мастер-классы по танцам XIX века

13:00-18:20 - Уличный театр «Батлейка»

12:00-23:00 - Фотозона

ОПТИМАЛЬ

12:00-23:00 - «Оптималь» – территория здоровья. Отдыхайте и узнавайте о правильном питании, делайте красивые фото. Проведите сегодняшний день оптимально.

Активности

12:00-23:00 - Lounge-зона со смузи-баром

15:00-20:00 - «Школа здорового питания». Лекция о правильном питании

12:00-23:00 - Фотозона

БЛАГОТВОРТЕЛЬНОСТЬ

12:00-23:00 - Счастливый человек умеет помогать другим людям. Поможем Лизе Рубель ВМЕСТЕ!

ТЕОС

12:00-23:00 - Попробуйте собрать гигантский пазл и поучаствуйте в активных играх.

Активности

12:00-23:00 - Соберем гигантский пазл

14:00-23:00 - Активные игры

12:00-23:00 - Фотозона

СУПЕРКИД

12:00-23:00 - Особое внимание маленьким гостям праздника! Развивающие игры и мастер-классы для самых активных и любознательных юных гостей фестиваля.

Активности

12:00-23:00 - Аквагрим для детей

12:00-22:00 - Городок «Полесье» с огромным конструктором для строительства и игрушками

12:00-23:00 - Надувные замки-батуты

14:00-22:00 - «Маленькие художники» – уютный уголок, где каждый ребенок может создать свой неповторимый шедевр

14:00-22:00 - Активные игры и wow-мероприятие

14:00-21:00 - Конкурсы с призами на детской площадке

16:00-18:00 - Мастер-классы по поделкам из бумаги

12:00-23:00 - Музей занимательных наук «Экспириментус»

12:00-23:00 - Мини-скалодром

12:00-23:00 - Фотозона

ЮККИ

12:00-23:00 - Всем любителям мороженого добро пожаловать в зону «ЮККИ»! Пройдите мини-квест и получите вкуснейшее мороженое в подарок! Покажите, какие вы сильные и ловкие, и проведите время весело и в удовольствие.

Активности

12:00-23:00 - Надувная полоса препятствий

12:00-23:00 - Стена-раскраска

12:00-23:00 - Фотозона и многое другое!

СКЕЙТ-ПЛОЩАДКА

12:00-23:00 - Приглашаем всех скейтбордистов и просто любителей этого вида спорта попробовать свои силы на скейт-площадке или понаблюдать за захватывающими дух трюками настоящих профи.

КОНЦЕРТНАЯ СЦЕНА

20:00-23:00 - Фестиваль «Облака молока» завершит гала-концерт со специальным гостем – популярной группой «Тяни-Толкай». И конечно же – фейерверк! Все желающие смогут увидеть трансляцию концерта прямо в парке на большом экране на главной площади фестиваля.