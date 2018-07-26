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Программа фестиваля "Облака молока" в Бресте 27 июля
27.07.2018 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
ПРОГРАММА - парк Мира (напротив Савушкиного продукта ул. Я.Купалы - ул. Ленинградкая)
МАЛАЯ СЦЕНА
12:00-20:00 - Самая зажигательная музыка и танцы, дискотека для детей с СуперКидом, харизматичный ведущий и многое другое ждут вас в течение всего дня на сцене главной площадки парка. Пойте и танцуйте с нами! Мы не дадим вам скучать!
Активности
12:00-20:00 - Выступления детских и взрослых коллективов: кавер-бэнды и танцевальные студии
13:30; 15:30; 18:30 - Мини-диско с СуперКидом
16:00 - Торжественное открытие фестиваля «Облака Молока»
ФУДКОРТ
12:00-23:00 - На территории фестиваля работают фудкорты с горячей едой, молочными коктейлями, напитками и мороженым, летние кафе с оладушками, блинчиками, творожными десертами и другими аппетитными блюдами. Каждый найдет себе что-то по вкусу и сможет удобно разместиться за столиками. И конечно, приглашаем посетить наши торговые точки с молочными продуктами.
КВЕСТ
12:00-21:00 - Увлекательная игра для любителей активного отдыха с приятными призами. Получите на информационной стойке карту фестиваля, соберите 8 штампов, пройдите любые из предложенных испытаний – и наградой самым активным и любознательным станет вкусный приз от компании «Савушкин продукт».
САВУШКИН
12:00-23:00 - Здесь вы сможете не просто хорошо провести время, но и выиграть призы, приняв участие в конкурсах. Стать студентом Молочного университета и узнать много интересных фактов о молоке и молочных продуктах.
Активности
15:00-20:00 - Конкурс «Лучший дояр» – соревнование по дойке коровы
12:00-21:00 - «Молоковоз: что у него внутри?»
12:00-21:00 - «Молочный университет»
12:00-23:00 - Chill out зона с удобными местами для отдыха
12:00-23:00 - Фотозоны
БРЕСТ-ЛИТОВСК
12:00-23:00 - Вы окажетесь в старом городе XIX века с особой атмосферой – и окунетесь в самую гущу интересных событий.
Активности
12:00-23:00 - Самобытная корчма, где можно перекусить драниками со сметаной «Брест-Литовск»
13:00-20:30 - Мастер-классы по изготовлению украшений
13:00-17:00 - Мастер-классы по танцам XIX века
13:00-18:20 - Уличный театр «Батлейка»
12:00-23:00 - Фотозона
ОПТИМАЛЬ
12:00-23:00 - «Оптималь» – территория здоровья. Отдыхайте и узнавайте о правильном питании, делайте красивые фото. Проведите сегодняшний день оптимально.
Активности
12:00-23:00 - Lounge-зона со смузи-баром
15:00-20:00 - «Школа здорового питания». Лекция о правильном питании
12:00-23:00 - Фотозона
БЛАГОТВОРТЕЛЬНОСТЬ
12:00-23:00 - Счастливый человек умеет помогать другим людям. Поможем Лизе Рубель ВМЕСТЕ!
ТЕОС
12:00-23:00 - Попробуйте собрать гигантский пазл и поучаствуйте в активных играх.
Активности
12:00-23:00 - Соберем гигантский пазл
14:00-23:00 - Активные игры
12:00-23:00 - Фотозона
СУПЕРКИД
12:00-23:00 - Особое внимание маленьким гостям праздника! Развивающие игры и мастер-классы для самых активных и любознательных юных гостей фестиваля.
Активности
12:00-23:00 - Аквагрим для детей
12:00-22:00 - Городок «Полесье» с огромным конструктором для строительства и игрушками
12:00-23:00 - Надувные замки-батуты
14:00-22:00 - «Маленькие художники» – уютный уголок, где каждый ребенок может создать свой неповторимый шедевр
14:00-22:00 - Активные игры и wow-мероприятие
14:00-21:00 - Конкурсы с призами на детской площадке
16:00-18:00 - Мастер-классы по поделкам из бумаги
12:00-23:00 - Музей занимательных наук «Экспириментус»
12:00-23:00 - Мини-скалодром
12:00-23:00 - Фотозона
ЮККИ
12:00-23:00 - Всем любителям мороженого добро пожаловать в зону «ЮККИ»! Пройдите мини-квест и получите вкуснейшее мороженое в подарок! Покажите, какие вы сильные и ловкие, и проведите время весело и в удовольствие.
Активности
12:00-23:00 - Надувная полоса препятствий
12:00-23:00 - Стена-раскраска
12:00-23:00 - Фотозона и многое другое!
СКЕЙТ-ПЛОЩАДКА
12:00-23:00 - Приглашаем всех скейтбордистов и просто любителей этого вида спорта попробовать свои силы на скейт-площадке или понаблюдать за захватывающими дух трюками настоящих профи.
КОНЦЕРТНАЯ СЦЕНА
20:00-23:00 - Фестиваль «Облака молока» завершит гала-концерт со специальным гостем – популярной группой «Тяни-Толкай». И конечно же – фейерверк! Все желающие смогут увидеть трансляцию концерта прямо в парке на большом экране на главной площади фестиваля.
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ПРОГРАММА - парк Мира (напротив Савушкиного продукта ул. Я.Купалы - ул. Ленинградкая) МАЛАЯ СЦЕНА 12:00-20:00 - Самая зажигательная музыка и танцы, дискотека для детей с...
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