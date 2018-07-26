|
В Пинск в результате падения травмированы водитель и пассажир мотоцикла
27.07.2018 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
26.07.2018 около 15.10 часов на ул.Красноармейская произошло происшествие.
По предварительной информации: 41-летний местный житель, управляя мотоциклом марки "Сузуки", на закруглении дороги влево, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. В результате происшествия водитель 35-летний пассажир, житель г.Пинска, с тяжелыми травмами доставлены в З "Пинская ЦРБ".
По факту ДТП проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26.07.2018 около 15.10 часов на ул.Красноармейская произошло происшествие. По предварительной информации: 41-летний местный житель, управляя мотоциклом марки "Сузуки",...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)