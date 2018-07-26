В Пинск в результате падения травмированы водитель и пассажир мотоцикла

26.07.2018 около 15.10 часов на ул.Красноармейская произошло происшествие.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57579.php

Читать полностью в источнике с фото:





По предварительной информации: 41-летний местный житель, управляя мотоциклом марки "Сузуки", на закруглении дороги влево, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. В результате происшествия водитель 35-летний пассажир, житель г.Пинска, с тяжелыми травмами доставлены в З "Пинская ЦРБ".



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57579.php

Читать полностью в источнике с фото:





По факту ДТП проводится проверка.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57579.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57579.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57579.php

Читать полностью в источнике с фото:



