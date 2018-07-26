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В Пинск в результате падения травмированы водитель и пассажир мотоцикла

27.07.2018 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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26.07.2018 около 15.10 часов на ул.Красноармейская произошло происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57579.php

В Пинск в результате падения травмированы водитель и пассажир мотоцикла

По предварительной информации: 41-летний местный житель, управляя мотоциклом марки "Сузуки", на закруглении дороги влево, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. В результате происшествия водитель 35-летний пассажир, житель г.Пинска, с тяжелыми травмами доставлены в З "Пинская ЦРБ".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57579.php

В Пинск в результате падения травмированы водитель и пассажир мотоцикла

По факту ДТП проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57579.php

В Пинск в результате падения травмированы водитель и пассажир мотоцикла


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57579.php

В Пинск в результате падения травмированы водитель и пассажир мотоцикла


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57579.php

В Пинск в результате падения травмированы водитель и пассажир мотоцикла

 
 
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26.07.2018 около 15.10 часов на ул.Красноармейская произошло происшествие. По предварительной информации: 41-летний местный житель, управляя мотоциклом марки "Сузуки",...
 
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