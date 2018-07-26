ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомельском госуниверситете проходные баллы на бюджет выросли на 22 специальностях

27.07.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

В Гомельском госуниверситете проходные баллы на бюджет выросли на 22 специальностях

Проходные баллы на 22 из 31 специальности дневной бюджетной формы обучения Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины выросли по сравнению с прошлогодними показателями.

Максимальный проходной балл на дневной бюджетной форме обучения сложился на специальность «правоведение» — 341 (в прошлом году 324). Здесь же был самый высокий конкурс — 10 человек на место. Для желающих изучать программное обеспечение информационных технологий проходной балл составил 321 (в 2017-м — 313). Отметку в 300 пунктов проходной балл превысил также на специальностях «информатика и технологии программирования», «финансы и кредит», «иностранные языки». В среднем проходные баллы нынешней вступительной кампании на эти специальности на 25 пунктов выше по сравнению с прошлым годом.

Выросли баллы и на специальностях филологического, биологического, геолого-географического факультетов, а также факультета психологии и педагогики. В прошлом году на отдельные из них проходной балл составлял от 177 до 216, в этом показатели увеличились на 20-40 пунктов.

Самый высокий балл, который набрали абитуриенты во время вступительных испытаний в вуз, — 377 (на специальность «автоматизированные системы обработки информации»).

Состоялось зачисление на дневную и заочную бюджетные формы обучения. Средний конкурс по университету составил 1,88 человека на место на дневную и 3,15 человека на заочную форму. Из 1040 поданных заявлений на дневную форму обучения зачислено 554 абитуриента. Среди них 96 человек — по целевому приему. Из 479 заявлений, поданных на заочную форму обучения, принято 152 человека.

В вузе отметили, план приема на бюджет полностью выполнен.

Читать полностью: http://m.belta.by/regions/view/v-gomelskom-gosuniversitete-prohodnye-bally-na-bjudzhet-vyrosli-na-22-spetsialnostjah-311987-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проходные баллы на 22 из 31 специальности дневной бюджетной формы обучения Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины выросли по...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинск в результате падения травмированы водитель и пассажир мотоцикла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика