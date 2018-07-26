В Гомельском госуниверситете проходные баллы на бюджет выросли на 22 специальностях





Проходные баллы на 22 из 31 специальности дневной бюджетной формы обучения Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины выросли по сравнению с прошлогодними показателями.

Максимальный проходной балл на дневной бюджетной форме обучения сложился на специальность «правоведение» — 341 (в прошлом году 324). Здесь же был самый высокий конкурс — 10 человек на место. Для желающих изучать программное обеспечение информационных технологий проходной балл составил 321 (в 2017-м — 313). Отметку в 300 пунктов проходной балл превысил также на специальностях «информатика и технологии программирования», «финансы и кредит», «иностранные языки». В среднем проходные баллы нынешней вступительной кампании на эти специальности на 25 пунктов выше по сравнению с прошлым годом.

Выросли баллы и на специальностях филологического, биологического, геолого-географического факультетов, а также факультета психологии и педагогики. В прошлом году на отдельные из них проходной балл составлял от 177 до 216, в этом показатели увеличились на 20-40 пунктов.

Самый высокий балл, который набрали абитуриенты во время вступительных испытаний в вуз, — 377 (на специальность «автоматизированные системы обработки информации»).

Состоялось зачисление на дневную и заочную бюджетные формы обучения. Средний конкурс по университету составил 1,88 человека на место на дневную и 3,15 человека на заочную форму. Из 1040 поданных заявлений на дневную форму обучения зачислено 554 абитуриента. Среди них 96 человек — по целевому приему. Из 479 заявлений, поданных на заочную форму обучения, принято 152 человека.

В вузе отметили, план приема на бюджет полностью выполнен.