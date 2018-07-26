Шнуров, Киркоров и Бузова: Forbes узнал, кто из знаменитостей богаче

Forbes представил очередной, четырнадцатый рейтинг звезд . По оценкам, совокупный доход всех его участников по сравнению с прошлым годом увеличился на треть, с 155 миллионов долларов до 211. В России селебрити зарабатывают намного меньше своих западных коллег, но разница с каждым годом сокращается. За последние несколько лет выросли цены на корпоративы, а актеры кино стали зарабатывать в два раза больше за один съемочный день.





Доходы от рекламы у многих растут в основном за счет платных постов в социальных сетях. Так, например, у блогера и ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой, на такую рекламу, по оценкам Forbes, приходится почти 90% от всего дохода (3,9 млн долларов).

Итак, первое место по доходам, как и в прошлом году, занял хоккеист, играющий в НХЛ, Александр Овечкин. Сейчас десятка лидеров рейтинга выглядит так:

1. Александр Овечкин





32 года, женат, Вашингтон, США Место в рейтинге: 1 Доход: 14,5 млн долларов

Сезон 2017/2018 сделал Овечкина очень счастливым. Впервые за 13 лет в НХЛ он выиграл Кубок Стэнли. В финальной серии его «Вашингтон» в пяти матчах обыграл новичка лиги «Вегас Голден Найтс». Овечкина признали самым ценным игроком плей-офф. Кроме того, он в седьмой раз получил приз лучшему снайперу регулярного чемпионата — «Морис Ришар Трофи». А ведь этого успеха могло и не случиться, если бы Овечкин пошел на принцип и поехал на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан, несмотря на запрет НХЛ.

2. Сергей Шнуров





45 лет, разведен, двое детей, Санкт-Петербург Место в рейтинге: 2 Доход: 13,9 млн долларов

В конце весны Шнуров объявил о разводе с супругой Матильдой, которая, как он заявлял в интервью ранее, распоряжалась семейным бюджетом. Сам Шнуров не знает ни своих доходов, ни расходов, ни сколько стоит его концерт, ни сколько у него денег на банковской карте: «Я вообще даже не парюсь по этому поводу. Человек либо производит деньги, либо их сохраняет. Это не мой профиль. Я думаю о том, как их зарабатывать. А если я буду думать, где их сохранять, как их хранить, на каком счету, это не мое занятие».

3. Филипп Киркоров





51 год, разведен, двое детей, Москва Место в рейтинге: 3 Доход: 8,9 млн долларов

В конце апреля в эфире шоу «Вечерний Ургант» состоялась премьера клипа Киркорова «Цвет настроения синий», который спродюсировал шоумен Иван Ургант. В съемках приняли участие популярные у молодой аудитории исполнители — Ольга Бузова, Тимати и Гнойный, видеоблогер, автор канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров и сам Ургант.

4. Григорий Лепс





56 лет, женат, четверо детей, Москва Место в рейтинге: 4 Доход: 8,2 млн долларов

В сентябре 2017-го на фестивале «Новая волна» Григорий Лепс показал песню «ТыЧегоТакойСерьезный» (в дуэте с Тимати), а в ноябре вышел его 13-й студийный альбом «ТыЧегоТакойСерьезный». Также в 2017 году продюсерский центр Григория Лепса объединился с командой Эмина Агаларова. Новая команда организовывает совместные концерты и мероприятия, такие как музыкальный фестиваль «Жара» в Баку, юбилейные концерты Григория Лепса и музыкальный фестиваль «Рождество» в «Крокус Сити Холле» и другие.

5. Иван Ургант





40 лет, женат, две дочери, Москва Место в рейтинге: 5 Доход: 8,5 млн долларов

По данным Forbes, большую часть дохода Урганту приносит корпоративная деятельность, в частности он востребован в роли музыканта Гриши Урганта. Также на счету шоумена — два рекламных контракта с «Тинькофф» и «Мегафон».

6. Ольга Бузова





32 года, разведена, Москва Место в рейтинге: 6 Доход: 3,9 млн долларов

В октябре 2017 года Бузова выпустила дебютный альбом «Под звуки поцелуев» (лейбл Archer Music Production LLC) с 11 треками и тремя ремиксами. В первые же 15 минут после релиза альбом стал № 1 в российском iTunes. В июне 2018 года она открыла ресторан BuzFOOD на Цветном бульваре в центре Москвы. На открытие собралось так много гостей, что возникла давка. В апреле 2018 года Бузова объявила о выпуске собственной криптовалюты Buzcoin.

7. Дима Билан





36 лет, не женат, Москва Место в рейтинге: 7 Доход: 7,7 млн долларов

В начале 2017 года Дима Билан стал лицом рекламной кампании бренда мобильных телефонов Neffos. Кампания разработана агентством BBDO Moscow, рекламный ролик снял обладатель премии Эмми режиссер Стив Фуллер. В декабре 2017 года у поп-исполнителя вышел новый альбом «Эгоист».

8. Евгений Малкин





31 год, женат, сын, Питтсбург, США Место в рейтинге: 8 Доход: 9,5 млн долларов

Малкин играет в клубе Pittsburgh Penguins, контракт с которым он в июне 2013 года продлил на 8 лет. За это время, проведенное в клубе, он заработает 76 млн долларов. 12 июня 2017 года Малкин в составе Pittsburgh Penguins выиграл Кубок Стэнли в третий раз в своей карьере (обладателем этой награды он уже становился в 2009 и 2016 годах).

9. Стас Михайлов





49 лет, женат, шестеро детей, Москва Место в рейтинге: 9 Доход: 7,4 млн долларов

Михайлов — активно гастролирующий артист, в месяц у него может проходить до 10 концертов. Выступления являются его основным источником дохода. За год он более чем удвоил свой заработок (в 2017 году его доход составлял 3,3 млн долларов).

10. Ксения Собчак





36 лет, замужем, сын, Москва Место в рейтинге: 10 Доход: 1,4 млн долларов

Основное место работы Ксении Собчак — телеканал «Дождь», там лежит ее трудовая книжка. К активной работе на «Дожде» она приступит в сентябре, планирует возродить программу «Собчак живьем». В июне она вернулась на место главного редактора L’Officiel, которое оставляла, чтобы заняться предвыборной кампанией. Свою предпринимательскую деятельность — ведение мероприятий и корпоративов — она тогда тоже свела к минимуму. Этим объясняется падение ее доходов за год с 2,1 млн долларов до 1,4. По словам Ксении, ее участие в выборах распугало и рекламодателей. Среди крупных контрактов, которые остались, — Bork и косметические компании MixIt и «Расцветай».