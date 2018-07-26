​Кошка закопала слабого котёнка в грязь, но люди нашли его

Аннализа Барк и её мать живут в частном доме в отдалённом сельском районе Айдахо (США), поэтому для них было непривычно однажды ночью увидеть под окнами бездомную кошку.

На следующее утро женщины нашли двух котят, которые родились, видимо, несколько дней назад. Один котёнок был уже мёртв, а второй – болен и слаб. Женщины взяли малыша, отыскали и кошку-мать. Обоих животных они увезли в местный приют.

Когда Аннализа с матерью вернулись из города, возле сарая они услышали тоненький писк. Женщины отыскали ещё одного живого котёнка под слоем свежей грязи. Он находился там не менее восьми часов. Когда они вытащили его, вся мордочка малыша была в грязи, он наглотался земли, и она попала ему в нос, но он отчаянно старался дышать, хрипя и кашляя.

Женщины очистили котёнка от грязи и промыли ему рот. В приют ехать было уже поздно: он закрылся на ночь. Котёнок остался в доме. Женщины не спали, пытаясь накормить его молоком и согреть.

Утром они отвезли котёнка, которого назвали Джемма, к ветеринару, но он сказал, что шансы на выживание у животного слишком малы. Более того, Аннализа с матерью узнали, что больной котёнок, которого они привезли в приют вчера, не пережил ночь. Они понимали, что подобная участь, скорее всего, уготована и Джемме.

Ветеринар спросил их, хотят ли они, чтобы котёнка быстро и безболезненно усыпили или дать ему небольшой, но шанс на жизнь. Женщины решили попробовать второе.

Аннализа взяла на работе срочный отпуск, чтобы посвятить всё время котёнку, ведь такому маленькому и слабому существу нужен был круглосуточный уход.

За следующие несколько дней много раз казалось, что все усилия Аннализы впустую: иногда котёнок терял дыхание.

Но потом случилось чудо – Джемма начала есть более охотно, и стала набирать вес. Малышка очень медленно, но выкарабкивалась из могилы, в которую её отправила собственная мама-кошка.

Спустя месяц стало ясно, что опасность позади. Сейчас Джемме шесть недель, и она выглядит и ведёт себя как здоровый котёнок, ест влажный корм и постепенно переходит от молока на воду.