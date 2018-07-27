Новые здания Минска отсняты с высоты птичьего полета в Аэро-облетах 360 от Flatfy.by

Вокруг дома: как функция «Аэро-облеты 360» от Flatfy показывает новостройки Минска с воздуха и зачем это вам нужно.

Сервис выбора квартир Flatfy.by впервые запустил функцию «Аэро-облеты 360» в Беларуси. Теперь можно легко увидеть, как выглядят новостройки с высоты птичьего полета, что находится вокруг них и какой вид вас может ожидать из окна будущей квартиры.

При выборе квартиры в новостройке, безусловно, важен сам дом. Но не менее важно все, что находится вокруг него: какие дома по соседству, есть ли парки, где находятся дороги и какие они. Для этого мало видеть просто фотографии дома и объекты вокруг комплекса на карте. Поэтому Flatfy пошел дальше и дал возможность осмотреть сам комплекс и территорию вокруг с высоты птичьего полета.

Аэро-облет 360 можно посмотреть на примере жилого квартара Пирс.

С помощью аэро-облета можно увидеть, как выглядит жилой квартал у моря с высоты птичьего полета, что находится вокруг него и какой вид может ожидать потенциального покупателя из окна будущей квартиры.

Чтобы реализовать эту возможность, несколько квадрокоптеров с профессиональной фотоаппаратурой облетели десятки новостроек в Минске.

Полученные снимки были обработаны и загружены в специальный движок на сайте, который позволяет посмотреть аэропанораму как на компьютере, так и на смартфоне. Данная возможность также доступна и в мобильном приложении.

Интересно, что некоторые ЖК не удалось снять в принципе, потому что они находятся близко к аэропортам и там запрещены полеты дрона на уровне его прошивки.

Также не снимались ЖК на ранней стадии строительства, где кроме котлована еще практически ничего нет. Эти и другие новостройки Flatfy планирует облететь в будущем.

Напомним, Flatfy.by – сервис для выбора квартир от застройщиков и на вторичном рынке. Удобный поиск в онлайн-каталоге, информация о ценах, подробная карта для поиска новостроек и еженедельное ручное обновление базы – никогда еще выбор жилья не был таким комфортным!