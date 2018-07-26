Организуется паломническая поездка на Соловецкие острова с 26 августа по 3 сентября 2018г. от Свято-Христорождественского храма г.Кобрина

Паломническая поездка предусматривает посещение города Санкт-Петербурга и его святынь, п.Свирское (Александро-Свирский монастырь) и сами острова Соловецкого архипелага (Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь).
Свято-Христорождественская церковь г.Кобрина приглашает всех желающих в паломническую поездку с 26 августа по 3 сентября 2018г.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЗАПИСИ В ПАЛОМНИЧЕСКУЮ ПОЕЗДКУ:
9-41-26, +375-29-8024233 Валентина
+375-29-7930067 Юрий
Полная информация о поездке на сайте:
ОБЩАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЛОМНИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК: