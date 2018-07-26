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Бесплатный Wi-Fi заработал на станции метро «Купаловская»
В столичном метро появился бесплатный Wi-Fi, информирует Минский метрополитен.
На «Купаловской» установили единственную в метро Wi-Fi точку доступа. Зона покрытия распространяется на станции «Купаловская» и «Октябрьская», переход и главный вестибюль.
Точка работает пока в тестовом режиме, окончательный запуск запланирован на сентябрь.
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В столичном метро появился бесплатный Wi-Fi, информирует Минский метрополитен.
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