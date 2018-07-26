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Имплантация зубов

27.07.2018 — Разное | Варяг-пресс  
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Имплантация зубов

Потеря зуба вызывает огромные неудобство для человека в повседневной жизни, не говоря уже о том, что отсутствие зубов (одного, а тем более всех) приводит к смещению всех остальных зубов и изменению прикуса. В 21 веке достаточно просто устранить данные неудобства и эстетические проблемы. Для этого существует замена удалённого зуба на зубной имплант. Можно установить столько имплантов, сколько зубов вы потеряли.

У пациентов, которые столкнулись с данной проблемой, в голове появляется масса вопросов: «Что же это такое, имплантация зубов?» «Каким образом проходит данная процедура?» «Какие виды имплантов существуют?» и наконец-то «Столько же стоит вся эта процедура?». В данной статье мы постараемся объяснить всё крайне просто и понятно для всех.

Что же такое имплантация зубов и какие бывают виды имплантов?

Зубной имлант — это штиф из медицинского титана, который вживляется в десну и на него уже надевается коронка зуба. Данная процедура полностью избавит пациента от дефектов, которые появились после потери зуба и облегчит жизнь человека в целом.

Следующий вопрос это выбор импланта. К данному вопросу нужно подходить крайне серьёзно, т.к. не редко бывают случаи, когда человеку не подходит тот или иной вид импланта, а врачи по своей халатности закрывают на проблемы глаза.

Имплантация зубов
По своей форме импланты бывают:

  • корневидными;
  • пластинчатыми;
  • эндодонтическими;
  • субпериостальным;
  • базальными и др.

На данный момент более распространённым в установке являются обычные или корневидные импланты. Но, если у пациента есть какие-либо особенности, то тогда врачу необходимо предложить ему другой вид импланта.

Этапы хирургического вмешательства:

  1. Санационный этап. На этом этапе пациент избавляется от кариеса и лечит дёсна, при наличии заболеваний.
  2. Этап синус-лифтинга. Данный этап не обязателен для всех пациентов. Данная процедура проводится если нужно восстановить костную ткань.
  3. Хирургический этап. Выполняется хирургическая операция по установке имплантата в десну.
  4. Восстановительный этап. На этом этапе происходит приживление зубного импланта. Этот этап в среднем занимает около 5 месяцев, но пациент должен регулярно посещать врача, чтобы тот наблюдал этот процесс и при необходимости оказал необходимую помощь. Этот этап крайне важен.
  5. Установка абатмента. Хирургический этап. Выполняется хирургическая операция по установке имплантата в десну. Данный элемент устанавливают в два этапа: первый этап устанавливается формирователь десны, а уже через 2 недели устанавливают абатмент. (Абатмент- это элемент для установления коронки).
  6. Конечный этап. На этом этапе изготавливают коронку на имплант, а затем устанавливают её пациенту.

Имплантация зубов

Стоимость имплантации зубов

Имплантация зубов — это не только долговременная, но и достаточно дорогостоящая процедура. Поэтому мы решили посчитать, сколько в среднем она обойдётся. Оплату за импланты стоит также разделить на этапы, т.к. вам не придётся отдавать всю сумму сразу.

  • Удаление зуба. Стоимость ~ $20.
  • Синус лифтинг (наращивание кости под имплант). Стоимость ~ $50.
  • Сам имплант (выбрали средний ценовой диапазон). Стоимость ~ $320.
  • Формирователь десны. Стоимость ~ $50.
  • Абатмент и коронка (Абатмент- это тело зуба под короной). Стоимость ~ $320.

В разных регионах страны, цены незначительно, но отличаются.  800 долларов для некоторых — неподъёмная сумма, но нужно помнить, что если вовсе не заниматься своими зубами, то вскоре могут начаться большие проблемы со здоровьем. Импланты устанавливаются на долгие годы, а при бережном отношении, даже на всю жизнь. Поэтому стоматологи рекомендуют устанавливать импланты, т.к. один раз «вложился» и больше не переживаешь за проблемы с потерянными зубами.

 
 
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Потеря зуба вызывает огромные неудобство для человека в повседневной жизни, не говоря уже о том, что отсутствие зубов (одного, а тем более всех) приводит к смещению...
 
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