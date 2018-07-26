Конкурс и проходные баллы — вузы Беларуси подводят итоги вступительной кампании-2018

В субботу 28 июля в высших учебных заведениях Беларуси завершается зачисление на бюджетную форму обучения. Результаты этого этапа
Всего в этом году централизованное тестирование по 11 учебным предметам сдавали более 84 тысяч человек. Из них только
Белорусский госуниверситет (БГУ)
Средний балл по университету на дневной бюджет в этом году составил 322. Более 70% подававших документы имели в сумме более 300 баллов, почти 30% — медалисты и выпускники УССО с дипломами с отличием. Средний конкурс — 1,8 человека на место. Именно в БГУ поступала и единственная в стране абитуриентка, имеющая при поступлении 400 баллов из 400 возможных —
Проходные баллы и конкурс:
- «веб-журналистика» — 393;
- «мировая экономика» — 387;
- «международные отношения» — 383;
- «экономическая информатика» — 376;
- «прикладная информатика» — 371;
- «коммуникативный дизайн» — 263, конкурс — 32,5 человека на место.
На заочную бюджетную форму в Белгосуниверситет средний конкурс составил 2,9 человека на место. Самый высокий проходной балл был на специальности «финансы и кредит» — 291 (в 2017 году — 202).
Белорусский госуниверситет информатики и радиоэлектроники (БГУИР)
Каждый четвертый стобалльник (97 абитуриентов) в этом году подавал документы в главный IT-вуз Беларуси. Более 75% теперь уже студентов при поступлении имели более 300 баллов. Средний проходной балл в БГУИР в этом году составил 339 (в 2017 году – 332).
Проходные баллы:
- «экономика электронного бизнеса» — 384;
- «электронный маркетинг» — 377;
- «информатика и технологии программирования» — 371;
- «информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» — 368.
Белорусский национальный технический университет (БНТУ)
Наиболее популярными в этом году у поступающих на бюджет в технический вуз были факультеты маркетинга, менеджмента, предпринимательства — конкурс доходил до 8 человек на место.
Проходные баллы и конкурс:
- энергетический факультет – 377;
- факультет технологий управления и гуманитаризации – 368;
- факультет информационных технологий и робототехники – 368;
- автотракторный факультет – 366;
- факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства — конкурс 8 человек на место.
- «архитектура» — конкурс 4,35 человека на место.
- «программное обеспечение информационных технологий» — конкурс 3,77 человека на место.
На заочной бюджетной форме обучения самый высокий показатель на строительном факультете на специальности «промышленное и гражданское строительство» — конкурс 1,6 человека на место.
Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ)
Средний проходной балл на специальностях дневной бюджетной формы по университету в этом году составил 316. Средний конкурс по всем специальностям — 1,84 человека на место.
Проходные баллы и конкурс:
- «бизнес-администрирование» — 367;
- «мировая экономика» — 363;
- «экономика» — 358.
- «товароведение и экспертиза товаров» — конкурс 3,8 человека на место;
- «статистика» — конкурс 3,36 на место; «правоведение» — конкурс 3,17 на место.