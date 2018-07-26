Конкурс и проходные баллы — вузы Беларуси подводят итоги вступительной кампании-2018

В субботу 28 июля в высших учебных заведениях Беларуси завершается зачисление на бюджетную форму обучения. Результаты этого этапа вступительной кампании-2018 в ряде вузов уже известны — проходные баллы в целом выше на 10-20 пунктов, чем в предыдущие годы, а на самые популярные у абитуриентов специальности конкурс составлял до 32 человек на место.

Всего в этом году централизованное тестирование по 11 учебным предметам сдавали более 84 тысяч человек. Из них только 392 участника получили стобалльные сертификаты. Вузы Беларуси начали прием документов 12 июля, а завершится вступительная кампания 6 августа, когда пройдет зачисление на платное обучение. При наличии вакантных бюджетных мест после 28 июля дополнительный набор продлится до 3 августа.

Белорусский госуниверситет (БГУ)

Средний балл по университету на дневной бюджет в этом году составил 322. Более 70% подававших документы имели в сумме более 300 баллов, почти 30% — медалисты и выпускники УССО с дипломами с отличием. Средний конкурс — 1,8 человека на место. Именно в БГУ поступала и единственная в стране абитуриентка, имеющая при поступлении 400 баллов из 400 возможных — Анастасия Жовнерик, выпускница гимназии №3 г. Пинска.

Проходные баллы и конкурс:

«веб-журналистика» — 393;

«мировая экономика» — 387;

«международные отношения» — 383;

«экономическая информатика» — 376;

«прикладная информатика» — 371;

«коммуникативный дизайн» — 263, конкурс — 32,5 человека на место.

На заочную бюджетную форму в Белгосуниверситет средний конкурс составил 2,9 человека на место. Самый высокий проходной балл был на специальности «финансы и кредит» — 291 (в 2017 году — 202).

Белорусский госуниверситет информатики и радиоэлектроники (БГУИР)

Каждый четвертый стобалльник (97 абитуриентов) в этом году подавал документы в главный IT-вуз Беларуси. Более 75% теперь уже студентов при поступлении имели более 300 баллов. Средний проходной балл в БГУИР в этом году составил 339 (в 2017 году – 332).

Проходные баллы:

«экономика электронного бизнеса» — 384;

«электронный маркетинг» — 377;

«информатика и технологии программирования» — 371;

«информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» — 368.

Белорусский национальный технический университет (БНТУ)

Наиболее популярными в этом году у поступающих на бюджет в технический вуз были факультеты маркетинга, менеджмента, предпринимательства — конкурс доходил до 8 человек на место.

Проходные баллы и конкурс:

энергетический факультет – 377;

факультет технологий управления и гуманитаризации – 368;

факультет информационных технологий и робототехники – 368;

автотракторный факультет – 366;

факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства — конкурс 8 человек на место.

«архитектура» — конкурс 4,35 человека на место.

«программное обеспечение информационных технологий» — конкурс 3,77 человека на место.

На заочной бюджетной форме обучения самый высокий показатель на строительном факультете на специальности «промышленное и гражданское строительство» — конкурс 1,6 человека на место.

Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ)

Средний проходной балл на специальностях дневной бюджетной формы по университету в этом году составил 316. Средний конкурс по всем специальностям — 1,84 человека на место.

Проходные баллы и конкурс: