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Конкурс и проходные баллы — вузы Беларуси подводят итоги вступительной кампании-2018

27.07.2018 — Разное | Варяг-пресс  
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Конкурс и проходные баллы — вузы Беларуси подводят итоги вступительной кампании-2018

В субботу 28 июля в высших учебных заведениях Беларуси завершается зачисление на бюджетную форму обучения. Результаты этого этапа вступительной кампании-2018 в ряде вузов уже  известны — проходные баллы в целом выше на 10-20 пунктов, чем в предыдущие годы, а на самые популярные у абитуриентов специальности конкурс составлял до 32 человек на место.

Всего в этом году централизованное тестирование по 11 учебным предметам сдавали более 84 тысяч человек. Из них только 392 участника получили стобалльные сертификаты. Вузы Беларуси начали прием документов 12 июля, а завершится вступительная кампания 6 августа, когда пройдет зачисление на платное обучение. При наличии вакантных бюджетных мест после 28 июля дополнительный набор продлится до 3 августа.

Белорусский госуниверситет (БГУ)

Средний балл по университету на дневной бюджет в этом году составил 322. Более 70% подававших документы имели в сумме более 300 баллов, почти 30% — медалисты и выпускники УССО с дипломами с отличием. Средний конкурс — 1,8 человека на место. Именно в БГУ поступала и единственная в стране абитуриентка, имеющая при поступлении 400 баллов из 400 возможных — Анастасия Жовнерик, выпускница гимназии №3 г. Пинска.

Проходные баллы и конкурс:

  • «веб-журналистика» — 393;
  • «мировая экономика» — 387;
  • «международные отношения» — 383;
  • «экономическая информатика» — 376;
  • «прикладная информатика» — 371;
  • «коммуникативный дизайн» — 263, конкурс — 32,5 человека на место.

На заочную бюджетную форму в Белгосуниверситет средний конкурс составил 2,9 человека на место. Самый высокий проходной балл был на специальности «финансы и кредит» — 291 (в 2017 году — 202).

Белорусский госуниверситет информатики и радиоэлектроники (БГУИР)

Каждый четвертый стобалльник (97 абитуриентов) в этом году подавал документы в главный IT-вуз Беларуси. Более 75% теперь уже студентов при поступлении имели более 300 баллов. Средний проходной балл в БГУИР в этом году составил 339 (в 2017 году – 332).

Проходные баллы:

  • «экономика электронного бизнеса» — 384;
  • «электронный маркетинг» — 377;
  • «информатика и технологии программирования» — 371;
  • «информационные системы и технологии (в игровой индустрии)»  — 368.

Белорусский национальный технический университет (БНТУ)

Наиболее популярными в этом году у поступающих на бюджет в технический вуз были факультеты маркетинга, менеджмента, предпринимательства — конкурс доходил до 8 человек на место.

Проходные баллы и конкурс:

  • энергетический факультет – 377;
  • факультет технологий управления и гуманитаризации – 368;
  • факультет информационных технологий и робототехники – 368;
  • автотракторный факультет – 366;
  • факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства — конкурс 8 человек на место.
  • «архитектура» — конкурс 4,35 человека на место.
  • «программное обеспечение информационных технологий» — конкурс 3,77 человека на место.

На заочной бюджетной форме обучения самый высокий показатель на строительном факультете на специальности «промышленное и гражданское строительство» — конкурс 1,6 человека на место.

Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ)

Средний проходной балл на специальностях дневной бюджетной формы по университету в этом году составил 316. Средний конкурс по всем специальностям — 1,84 человека на место.

Проходные баллы и конкурс:

  •  «бизнес-администрирование» — 367;
  •  «мировая экономика» — 363;
  • «экономика» — 358.
  •  «товароведение и экспертиза товаров» — конкурс 3,8 человека на место;
  •  «статистика» — конкурс 3,36 на место; «правоведение» — конкурс 3,17 на место.
 
 
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В субботу 28 июля в высших учебных заведениях Беларуси завершается зачисление на бюджетную форму обучения. Результаты этого этапа вступительной кампании-2018 в ряде...
 
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