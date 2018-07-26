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Молодые врачи приедут на работу в Октябрьский

27.07.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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Темой единого дня информирования в июле стало обсуждение актуальных вопросов качества и доступности услуг здравоохранения. На прошлой неделе в трудовых коллективах прошли встречи с информационно-пропагандистскими группами. С работниками ОАО «Октябрьский завод СОМ» встречалась группа под руководством председателя Октябрьского райисполкома Виктора Полуянова. Часть вопросов от коллектива касалась медицинского обслуживания. Работники завода задали вопрос главному врачу Октябрьской ЦРБ Наталье Шнайдер: появится ли в больнице хирург, и возможно ли в поликлинике провести УЗИ сердца подростку. Отвечает Наталья Шнайдер:

 – К сожалению, и в 2018-м году, и в 2019-м годах постоянного хирурга у нас не будет, хирургическая помощь жителям Октябрьского района оказывается командированными врачами. Что касается ультразвукового исследования сердца подростку, то при наличии направления от лечащего врача, такая услуга осуществляется.   

Первого августа в центральную районную больницу приедут четыре молодых специалиста: психотерапевт-нарколог, врач-инфекционист, врач общей практики и врач-невролог. Хотя открытые вакансии все равно останутся. Вместе с этим социальные стандарты в области здравоохранения в нашем районе выполняются.

Вновь прозвучал вопрос о луже, которая в сезон дождей образовывается между улицами Дзержинского и Урицкого. На данном участке необходимо провести понижение. По словам директора КЖУП «Октябрьское» эту проблему силами коммунального предприятия не решить, необходима финансовая помощь области.

– Мы подали в областное управление ЖКХ заявку на  выделение денежных средств конкретно для профилирования данного участка дороги. Возможно, нужные средства будут выделены.

Ирина ЛЕШКОВА.

 

 
 
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  Темой единого дня информирования в июле стало обсуждение актуальных вопросов качества и доступности услуг здравоохранения. На прошлой неделе в трудовых...
 
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