Обращайтесь, вам помогут

Представители частного бизнеса обратились к председателю Октябрьского райисполкома Виктору Полуянову и депутату Гомельского областного Совета депутатов Инне Фастовец во время их совместного приема. От предпринимателей поступило предложение по взаимодействию с организациями района. Открытым остается вопрос гражданки, проживающей вместе с детьми в доме, состояние которого вызывает опасение. Виктор Васильевич Полуянов поручил всем заинтересованным службам провести обследование жилого помещения. И, несмотря на то, что семья зарегистрирована по другому адресу, найти способы ей помочь.

Практика совместных приемов председателя райисполкома с депутатами различных уровней будет продолжена и далее.