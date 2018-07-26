ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Большинство белорусов положительно относятся к ЕС

27.07.2018 14:33 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Большинство белорусов положительно относятся к ЕС

Белорусские граждане в целом воспринимают Европейский союз позитивно и нейтрально, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного проектом "Восточное соседство ЕС".

Так, свое отношение к ЕС как "позитивное" назвали 34% опрошенных белорусов, "нейтрально" относятся 43%, "отрицательно" – 18%, пишет Интерфакс.

Положительные ассоциации с ЕС  у опрошенных ассоциируются  с правами человека (67%), свободу вероисповедания (69%), свободой СМИ (66%), индивидуальной свободой (66%) и в целом  демократией (64%).

Половина населения описывают отношения между Беларусью и ЕС как "довольно хорошие" (46%) и "очень хорошие" (4%).

44% белорусских респондентов знают, что ЕС оказывает республике финансовую поддержку и считают ее. Вместе с тем более 60% населения убеждены, что РФ финансово поддерживает Беларусь больше, а 22% считает, что поддержка со стороны ЕС и РФ равнозначна.

Согласно опросу, белорусы доверяют своему правительству (58%), религиозным авторитетам (51%) и парламенту (48%). 44% опрошенных не доверяют региональным и местным властям,  более половины (54%) не доверяют политическим партиям.

Кроме того, более 40% белорусских граждан "довольны" (39%) или "очень" (3%) удовлетворены тем, как демократия работает в Беларуси.

По мнению большинства населения, демократические ценности применимы и к Беларуси. В частности, 75% населения считает, что в стране есть равенство мужчин и женщин,  "верховенство права" - 66%, "уважение прав человека" - 60%, "свобода СМИ" - 55%, "свободные и справедливые выборы" -  54%, "независимость судебной системы" -  54%, "защита прав меньшинств" -  53%.

В соцопросе отмечено, что 45% белорусов с оптимизмом смотрят в будущее своей страны.

Среди актуальных проблем в республике респонденты назвали низкие зарплаты и пенсии (60%) и безработицу (55%).

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские граждане в целом воспринимают Европейский союз позитивно и нейтрально, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного проектом "Восточное соседство...
 
Новости дня
Новости разные
 
Имплантация зубов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика