



Белорусские граждане в целом воспринимают Европейский союз позитивно и нейтрально, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного проектом "Восточное соседство ЕС".

Так, свое отношение к ЕС как "позитивное" назвали 34% опрошенных белорусов, "нейтрально" относятся 43%, "отрицательно" – 18%, пишет Интерфакс.

Положительные ассоциации с ЕС у опрошенных ассоциируются с правами человека (67%), свободу вероисповедания (69%), свободой СМИ (66%), индивидуальной свободой (66%) и в целом демократией (64%).

Половина населения описывают отношения между Беларусью и ЕС как "довольно хорошие" (46%) и "очень хорошие" (4%).

44% белорусских респондентов знают, что ЕС оказывает республике финансовую поддержку и считают ее. Вместе с тем более 60% населения убеждены, что РФ финансово поддерживает Беларусь больше, а 22% считает, что поддержка со стороны ЕС и РФ равнозначна.

Согласно опросу, белорусы доверяют своему правительству (58%), религиозным авторитетам (51%) и парламенту (48%). 44% опрошенных не доверяют региональным и местным властям, более половины (54%) не доверяют политическим партиям.

Кроме того, более 40% белорусских граждан "довольны" (39%) или "очень" (3%) удовлетворены тем, как демократия работает в Беларуси.

По мнению большинства населения, демократические ценности применимы и к Беларуси. В частности, 75% населения считает, что в стране есть равенство мужчин и женщин, "верховенство права" - 66%, "уважение прав человека" - 60%, "свобода СМИ" - 55%, "свободные и справедливые выборы" - 54%, "независимость судебной системы" - 54%, "защита прав меньшинств" - 53%.

В соцопросе отмечено, что 45% белорусов с оптимизмом смотрят в будущее своей страны.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Большинство белорусов положительно относятся к ЕС Белорусские граждане в целом воспринимают Европейский союз позитивно и нейтрально, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного проектом "Восточное соседство...

Среди актуальных проблем в республике респонденты назвали низкие зарплаты и пенсии (60%) и безработицу (55%).