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Совет да любовь. Как найти спутника жизни и удачно выйти замуж

27.07.2018 14:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Совет да любовь. Как найти спутника жизни и удачно выйти замуж
Фото из открытых источников

Вообще-то психологи советов не дают. Их задача - подвести клиента к правильному и самостоятельному решению. Это долго, нудно, сложно. Возможно, поэтому сегодня так популярны советы психолога Михаила Лабковского, который напрямую указывает, «как надо». Не будем судить, насколько они правильны. Но те, кто к психологу прислушался, говорят, что его рекомендации действительно работают.

Любить себя

Если вам с мужчиной некомфортно на первом, втором и третьем свидании, не назначайте четвертого. Во время первых встреч мужчина старается показать себя наилучшим образом, и если вам с самого начала неприятно находиться рядом с ним, то ничего хорошего из этих отношений не выйдет.

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Если вы хотите выйти замуж, вам надо перестать думать об этом. Возможно, это просто желание иметь куклу на капоте, фату и остальное. В жизни счастливых женщин все происходит немного иначе: у них есть потребность любить, поэтому они и находят мужчину, который в свою очередь любит их.

Никогда не надо связываться с женатыми мужчинами. Не теряйте времени. Женатому мужчине не нужна жена - она у него уже есть.

Менять отношения и отношение

Если вы хотите выйти замуж за мужчину, с которым встречаетесь или даже живете вместе уже около года, но ничего не происходит, надо спросить у него, хочет ли он создать семью. Если мужчина к этому не готов, лучше с ним попрощаться.

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Если партнер вас напрягает, просто расстаньтесь с ним. Не бойтесь остаться в одиночестве. Ни один мужчина в целом свете не стоит того, чтобы прогибаться под него, ломать себя, пренебрегать своими желаниями и потребностями.

Все просто: есть он - такой, какой есть, и есть вы - такая, какая есть. Вам или хорошо вместе, или надо разойтись. Причем лучше до того, как возьмете ипотеку и заведете троих детей.

Тот, кто психически здоров, ориентируется на свои чувства и всегда выбирает себя. Ни красота, ни любовь не требуют жертв. А если требуют, то это не ваша история. Нет такой цели, ради которой стоит что-то терпеть в отношениях.

Надо разбираться с головой, а не с женихами. Когда женщина говорит: «Я любила», - зачастую это история не про любовь, а про «драгдилера», который поставляет ей необходимые страдания. Здоровая любовь - это про счастье.

Если вам не нравится, как мужчина к вам относится, если он делает что-то неприятное, поговорите с ним об этом всего один раз. Если разговор не дал никаких результатов - до свидания.

Нормальный человек не станет продолжать отношения, в которых его не уважают. Впрочем, он их даже и не начнет.

Воспитывать - сразу

Очень важно начиная с шестилетнего возраста выдавать ребенку карманные деньги. Малыш может потратить все на конфеты или накопить, чтобы потом купить машинку, но он сам научится обращаться с деньгами.

Не стоит силой принуждать детей к уборке. Единственный верный способ приучить их к физическому труду - это игра. Когда ребенку исполнилось три или четыре года, поручайте ему помыть посуду или пол: если сначала такое занятие будет в виде развлечения, то и в 10 лет не вызовет протеста.

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Ни в коем случае нельзя во время кормления включать детям мультфильмы. Я понимаю, что это упрощает жизнь. Но тогда прием пищи превращается в «закидывание дров в топку». Ребенок должен получать удовольствие от еды, а не механически жевать. Я часто говорю, что еще не слышал о малыше, который умер от голода. Поставьте на стол тарелку и уберите ее через 15 минут: не съел - и ладно, поест во время следующего приема пищи.

Нельзя заставлять себя проводить время с детьми, когда вы этого не хотите. Они все чувствуют! Не включайте режим «яжемать». Лучше провести с ребенком 20 минут в день, но с удовольствием. А остальное время можете посвятить себе и своему развитию. Ведь самое главное, что вы можете дать своим детям, - это пример!

Совет работающим мамам. Что вы отвечаете своему ребенку, когда он не хочет отпускать вас на работу и просит остаться? Что мама идет зарабатывать деньги? Это неправильно. Нужно говорить, что мама любит свою работу и очень нужна людям. Тогда ребенок не будет чувствовать, что время, отведенное для игры с ним, променяли на деньги, у него сформируется понимание, что работа - это про любовь, это «круто», это не каторга, за которую платят деньги.

Детей, которых перелюбили, не существует! Поэтому чаще обнимайте своего ребенка и говорите, что любите его! Только это может подарить малышу уверенность в себе, а в дальнейшем - и счастливую взрослую жизнь.

Подготовила Ирина ПЕТРЕНКО

 
 
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Вообще-то психологи советов не дают. Их задача - подвести клиента к правильному и самостоятельному решению. Это долго, нудно, сложно. Возможно, поэтому сегодня так...
 
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