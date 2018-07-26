Мост через Неман. Откуда могло пойти название города на реке?

Жил на берегах Немана род, в котором среди первых охотников был Ожег. Из лесного пожара вышел обожженным. Вот и имя такое получил. На другой реке, которую Неманцем звали, поселился род нравного водцы Пролаза.

ДЕВИЦА-КРАСАВА

Ожега в своем роду уважали. Смелым охотником был. На медведя один ходил, вепря клыкастого копьем пробивал. Но однажды смелость пропала. Встретил он в лесу девицу-красаву из чужого рода. Осмелился лишь спросить, как зовут и чья она. Сказала девушка, что зовут Олиславой, из рода Пролаза.

Вернулся домой Ожег темнее тучи. Причина на то была. Род, в котором Ожег жил, в давней вражде с родом Пролаза. Оттуда ни одной женщины не отпустили в чужие селища. Не раз роды бились насмерть.

Только и мыслей у Ожега было, что о красаве. Родичи, видя, каким он стал, выпытали у него все. И сказали, что надо добыть девушку. Пробраться к ее селищу, дождаться случая и умыкнуть. Люди Пролаза минувшим летом увели к себе от них замужнюю. Пришла пора ответить тем же.

Собрались самые отчаянные, дошли до Неманца и затаились там. Стали выглядывать женщин. Вскоре появилась Олислава.

Красаве с первого раза глянулся встреченный ею охотник. Не сразу и поверила в то, что зовет он ее к себе. В своем селище не стало ей жизни. Пролаз не давал ей проходу, к себе в избу тянул, хотя была у него жена. Сбежала Олислава с Ожегом.

БЕЖАТЬ ОТ ПРОЛАЗА

Затаил злобство лютое Пролаз. Олислава лучше всех знала, на какие черные дела он способен. Решили Ожег и Олислава уйти из селища, чтобы жителей его не загубить. Погрузили в челн добро, какое было, и уплыли. Пролазу донесли о том. Собрал он ватагу, отправился молодых искать.

Решили Ожег и Олислава в леса дремучие уйти, но попали в болото. Помощь пришла от жителей местных селищ: «За болотами непроходимыми есть сухая земля, проведем вас туда, и никто не найдет», - сказали добрые люди.

Где мостицу бросили под ноги, где мосток из двух-трех стволов ольхи. Все это прятали в трясине, как только Ожег с Олиславой переходили через топи.

Приплыли и догонятели. Да не достать утеклецов. Приказал Пролаз найти знатоков проходов через болота. Стали те валить деревья, гати делать. Но ничего у них не получалось, тонули в бездонье. Не уцелел и Пролаз. Хитер был, но дрягву перехитрить не сумел.

Вынырнули из топей мостицы и мостищи, обнаружились гати и мостки. Вернулись Ожег с Олиславой к Неману. Решили, что останутся здесь. Срубили избу, зажили в добром ладу.

НА ТОЛСТЫХ КАНАТАХ

Место тут было бойкое. По Неману торговые люди плыли. Стал Ожег лодейщиком знатным. Его челны купцы ценили за прочность и надежность. А рядом ковачи жили рукастые, глинщики объявились, бондари, кожемяки. Торговали мехами, медом, воском.

Расселились люди на двух берегах Немана. Паром соединял их, а позже через реку мост построили. На улицах селища мостков и мостиц, мостов и простых кладок было не сосчитать. Болота ж кругом, речек да ручьев несколько. От этих мостков и пошло название селища - Мосты.

Автомобильными, железнодорожными и пешеходными мостами нынче никого не удивишь. Ни высотой, ни длиной, ни конструкциями. А вот пешеходный мост в Мостах многие хотели бы увидеть и пройти по нему с одного берега Немана на другой. Его длина - 193 метра. Держится на толстых канатах. Такого сооружения нигде в Беларуси больше нет. Может, это памятник тем мостам, с каких начиналась тут жизнь в стародавние времена?

Виктор КРУКОВСКИЙ