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Футбол на песке. Как наши спортсмены готовятся к Европейским играм

27.07.2018 14:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Футбол на песке. Как наши спортсмены готовятся к Европейским играм
Фото из открытых источников

После того как утихли футбольные страсти на Чемпионате мира, внимание многих наших болельщиков сосредоточилось на не менее зрелищном виде спорта – пляжном футболе.

Неудивительно, ведь в августе Беларусь примет этап Евролиги по пляжному футболу, а в 2019 году этот вид спорта будет представлен на II Европейских играх в Минске.

О тонкостях пляжного футбола, а также об участии национальной команды в предстоящих турнирах – в материале «АиФ».

ИГРА В ДИНАМИКЕ

Пляжный футбол – один из наиболее динамично развивающихся видов спорта в мире. Правила игры основаны на законах традиционного футбола. Соревнования проводятся на песчаных пляжах, поэтому особое значение в игре имеют техника владения мячом и скорость передвижения по вязкой поверхности.

Белорусская ассоциация пляжного футбола существует с 2007 года, а первый официальный матч национальная команда Беларуси провела в мае 2008-го. За 10 лет нашей сборной удалось добиться значительного прогресса, а Беларуси стали доверять турниры самого высокого уровня.

ЕВРОЛИГА В МИНСКЕ

Как сообщили «АиФ» представители пресс-службы Федерации пляжного футбола, с 3 по 5 августа Минск примет этап Евролиги. Это первые соревнования столь высокого уровня, проводимые на территории Беларуси. В турнире примут участие сборные Беларуси, Италии, Польши и Турции.

На первом этапе Евролиги в Баку наши футболисты минимально уступили лишь лидерам европейского рейтинга - португальцам (2:3), при этом выиграв у сборных Франции (3:2) и Азербайджана (4:1). Главный тренер сборной Беларуси Николас АЛЬВАРАДО отмечает, что наша команда практически ничем не уступает португальцам: лишь несколько ошибок игроков не позволили белорусам праздновать победу.

– Мы очень ждем этапа в Минске, где должны подтвердить тот уровень ответственности, который заявили. Мы обязаны продемонстрировать немного больше, чем мы можем. Цель всех, кто играет в белорусский пляжный футбол, – победить. Я уверен, что мы этого добьемся, – с оптимизмом говорит испанский специалист.

– Наконец-то мы дождались этапа Евролиги в Беларуси. Это большой шаг в развитии пляжного футбола в стране – люди воочию увидят игры сборной. Что касается соперников, то Италия – это топ-сборная, команда опытная и мастеровитая. Польша за последние несколько лет тоже многого добилась: отобралась на Чемпионат мира, Межконтинентальный кубок. Турция пробилась в дивизион «А» и будет доказывать, что это произошло не случайно. Соперники тяжелые, но мы рассчитываем только на первое место, – отметил в комментарии «АиФ» капитан национальной сборной Игорь БРИШТЕЛЬ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАДИОН

Этап Евролиги в Минске станет тестовым перед II Европейскими играми. Сейчас для турниров европейского и мирового масштаба на территории СОК «Олимпийский» возводится новый национальный стадион для пляжного футбола. Его вместимость – 1,5 тыс. мест.

Председатель Федерации пляжного футбола Беларуси Алексей СЫЧЕВ отмечает, что реализация проекта поспособствует дальнейшей популяризации пляжного футбола в стране, а также созданию качественных условий для подготовки наших футболистов.

Это особенно актуально в преддверии 2019 года, когда спортсменов ждет напряженная соревновательная программа. В следующем году предстоит выступить в Лиге Европы, на Европейских играх, в отборочном турнире Чемпионата мира, принять участие во Всемирных пляжных играх в Сан-Диего.

Европейский рейтинг

 

  1.

 

Португалия

 

3344

 

  2.

 

Россия

 

2610

 

  3.

 

Италия

 

2212

 

  4.

 

Швейцария

 

1821

 

  5.

 

Испания

 

1159

 

  6.

 

Украина

 

905

 

  7.

 

Польша

 

903

 

  8.

 

Беларусь

 

643

 

  9.

 

Франция

 

576

 

10.

 

Венгрия

 

546

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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