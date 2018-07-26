Футбол на песке. Как наши спортсмены готовятся к Европейским играм

После того как утихли футбольные страсти на Чемпионате мира, внимание многих наших болельщиков сосредоточилось на не менее зрелищном виде спорта – пляжном футболе.

Неудивительно, ведь в августе Беларусь примет этап Евролиги по пляжному футболу, а в 2019 году этот вид спорта будет представлен на II Европейских играх в Минске.

О тонкостях пляжного футбола, а также об участии национальной команды в предстоящих турнирах – в материале «АиФ».

ИГРА В ДИНАМИКЕ

Пляжный футбол – один из наиболее динамично развивающихся видов спорта в мире. Правила игры основаны на законах традиционного футбола. Соревнования проводятся на песчаных пляжах, поэтому особое значение в игре имеют техника владения мячом и скорость передвижения по вязкой поверхности.

Белорусская ассоциация пляжного футбола существует с 2007 года, а первый официальный матч национальная команда Беларуси провела в мае 2008-го. За 10 лет нашей сборной удалось добиться значительного прогресса, а Беларуси стали доверять турниры самого высокого уровня.

ЕВРОЛИГА В МИНСКЕ

Как сообщили «АиФ» представители пресс-службы Федерации пляжного футбола, с 3 по 5 августа Минск примет этап Евролиги. Это первые соревнования столь высокого уровня, проводимые на территории Беларуси. В турнире примут участие сборные Беларуси, Италии, Польши и Турции.

На первом этапе Евролиги в Баку наши футболисты минимально уступили лишь лидерам европейского рейтинга - португальцам (2:3), при этом выиграв у сборных Франции (3:2) и Азербайджана (4:1). Главный тренер сборной Беларуси Николас АЛЬВАРАДО отмечает, что наша команда практически ничем не уступает португальцам: лишь несколько ошибок игроков не позволили белорусам праздновать победу.

– Мы очень ждем этапа в Минске, где должны подтвердить тот уровень ответственности, который заявили. Мы обязаны продемонстрировать немного больше, чем мы можем. Цель всех, кто играет в белорусский пляжный футбол, – победить. Я уверен, что мы этого добьемся, – с оптимизмом говорит испанский специалист.

– Наконец-то мы дождались этапа Евролиги в Беларуси. Это большой шаг в развитии пляжного футбола в стране – люди воочию увидят игры сборной. Что касается соперников, то Италия – это топ-сборная, команда опытная и мастеровитая. Польша за последние несколько лет тоже многого добилась: отобралась на Чемпионат мира, Межконтинентальный кубок. Турция пробилась в дивизион «А» и будет доказывать, что это произошло не случайно. Соперники тяжелые, но мы рассчитываем только на первое место, – отметил в комментарии «АиФ» капитан национальной сборной Игорь БРИШТЕЛЬ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАДИОН

Этап Евролиги в Минске станет тестовым перед II Европейскими играми. Сейчас для турниров европейского и мирового масштаба на территории СОК «Олимпийский» возводится новый национальный стадион для пляжного футбола. Его вместимость – 1,5 тыс. мест.

Председатель Федерации пляжного футбола Беларуси Алексей СЫЧЕВ отмечает, что реализация проекта поспособствует дальнейшей популяризации пляжного футбола в стране, а также созданию качественных условий для подготовки наших футболистов.

Это особенно актуально в преддверии 2019 года, когда спортсменов ждет напряженная соревновательная программа. В следующем году предстоит выступить в Лиге Европы, на Европейских играх, в отборочном турнире Чемпионата мира, принять участие во Всемирных пляжных играх в Сан-Диего.