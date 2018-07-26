Биологи объяснили страх слонов перед пчелами

Большинство людей представляет, как слон сжимается от страха при виде мыши. Хотя это лишь миф, есть другое крошечное существо, которое нервирует слонов: пчела. Научная работа об этом опубликована в журнале Current Biology , кратко об исследовании сообщает Live Science .



Изображение: Tim & Annette / wikipedia.org

Исследователи из Национального парка Крюгера в ЮАР заметили, что саванные слоны (Loxodonta africana) избегают разгневанных пчел. Ученые предположили, что слоны могут чувствовать феромоны, которые выделяют разгневанные пчелы и стараются держаться от них подальше.

Чтобы это проверить, биологи поместили медленно выделяющиеся феромоны разгневанных пчел в сосуд, а его — в носок. Носок положили на дороге рядом с водопоем, где часто бывают слоны. 25 из 29 слонов отреагировали похоже: подошли к носку, изучили его, и отстранились в страхе. Рядом с таким же носком без феромонов слоны вели себя спокойно, некоторые пытались поднять его или даже съесть.

Авторы работы полагают, что слоны боятся пчел из-за болезненных укусов, особенно мягких тканей хобота и век. В ходе эволюции у слонов развилась способность чувствовать феромоны разгневанных пчел и вести себя так, чтобы избежать их жал.

Возможно, это открытие получится применить для того, чтобы избежать конфликтов между людьми и слонами. Авторы работы допускают, что феромоны пчел можно применять в более широких масштабах, например, для защиты пахотных земель. Однако пока неизвестно, насколько сложно будет это сделать.