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ЕРИП изменит интерфейс на более понятный до 1 сентября

27.07.2018 20:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Платить за коммуналку будем по-другому: система ЕРИП, позволяющая мгновенно оплачивать услуги через интернет, меняет дерево услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пользователи считали его запутанным, не всегда могли найти нужный раздел. Реформа продлится до 1 сентября. Пока идет переход к новому виду, возможно временное дублирование некоторых разделов. Причем те, кто платил по коду услуги или вводил номер плательщика ЕРИП, могут и дальше использовать эту комбинацию цифр. Изменения заметят только те пользователи, которые ищут раздел самостоятельно.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Платить за коммуналку будем по-другому: система ЕРИП, позволяющая мгновенно оплачивать услуги через интернет, меняет дерево услуг, сообщили в...
 
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