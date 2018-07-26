ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

CITIC Group. Какое производство построит в Беларуси за 3 года одна из крупнейших компаний мира

27.07.2018 20:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Беларусь и Китай 27 июля под Минском заложили первый камень на месте еще одного высокотехнологичного производства. В проект по переработке зерна инвестируют бизнесмены одной из крупнейших компаний мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

CITIC Group. Какое производство построит в Беларуси за 3 года одна из крупнейших компаний мира

Активы китайской CITIC Group оцениваются в размере около триллиона долларов. Часть полученной под Минском продукции пойдет на экспорт – в Россию, Украину, страны ЕС и Китай. Кроме того, это новые рабочие места и новое направление для развития белоруской агроотрасли.

О сотрудничестве в действии – корреспондент Ольга Коршун.

CITIC Group. Какое производство построит в Беларуси за 3 года одна из крупнейших компаний мира

Китайские бизнесмены – достаточно частые гости в Беларуси. И дело здесь не только в нашем гостеприимстве: в первую очередь укрепляют экономические связи. В деревне Уборки вскоре появится совместное высокотехнологичное предприятие.

CITIC Group. Какое производство построит в Беларуси за 3 года одна из крупнейших компаний мира

Буквально через 3 года в деревне вырастет производство кормов и кормовых добавок. Но это еда не простая, а обогащенная незаменимыми для животных аминокислотами. Планируется, что в год здесь смогут получать около 500 тысяч тонн такого ценного корма (который, кстати, мы сейчас закупаем). В будущем наш продукт оценят не только в нашей стране, но и в России, Украине, Китае и Европейском Союзе.

На месте будущего белорусско-китайского производства по переработке зерна заложили первый камень

CITIC Group. Какое производство построит в Беларуси за 3 года одна из крупнейших компаний мира

CITIC Group входит в топ крупнейших компаний мира. В ее активах почти 1 триллион долларов. Метро в Тегеране, скоростная дорога в Алжире, жилье в Анголе и Венесуэле – возможности компании уже оценили в разных странах.

CITIC Group. Какое производство построит в Беларуси за 3 года одна из крупнейших компаний мира

Сотрудничество активно развивается и с Беларусью. CITIC Group под ключ возвела в нашей стране 3 цементных завода. В 2015 приступила к строительству «БелДжи», а год спустя – к модернизации Оршанского льнокомбината.

CITIC Group. Какое производство построит в Беларуси за 3 года одна из крупнейших компаний мира

Ольга Коршун, СТВ:
В 2017 году совместный товарооборот Беларуси и Китая составил более 3 миллиардов долларов. Но приоритет – прямые инвестиции в экономику. Таких вложений из года в год становится все больше. То есть бизнесмены из Поднебесной уверены, что здесь их деньги будут работать, а Беларусь – это стабильный и надежный партнер.

CITIC Group. Какое производство построит в Беларуси за 3 года одна из крупнейших компаний мира

Чтобы китайские инвестиции «чувствовали» себя в Беларуси как дома, партнеры активно поддерживают диалог. Топ-менеджеры CITIC Group приезжали в Беларусь всего несколько месяцев назад.

CITIC Group. Какое производство построит в Беларуси за 3 года одна из крупнейших компаний мира

С утра переговоры с премьер-министром, вечером – рабочий ужин с Президентом: официальный визит Ван Цишаня в Беларусь продолжается

Александр Лукашенко тогда встречался с инвесторами – договорились не снижать темпы сотрудничества. А еще в мае дали зеленый свет строительству завода по производству машин. Этот совместный проект уже набрал скорость.

CITIC Group. Какое производство построит в Беларуси за 3 года одна из крупнейших компаний мира

В Колодищах возвели дом для сотрудников (их на заводе больше 1300 человек). Мощности предприятия хватит, чтобы выпускать до 500 машин в месяц.

CITIC Group. Какое производство построит в Беларуси за 3 года одна из крупнейших компаний мира

Андрей Минчик, заместитель генерального директора – технический директор «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:
146 миллионов долларов мы планируем на поставку высокотехнологичного оборудования, инженерных сетей и так далее. Плановый срок строительства – 30 месяцев с начала строительства. Плановый срок окончания сейчас установлен – 2020 год.

CITIC Group. Какое производство построит в Беларуси за 3 года одна из крупнейших компаний мира

Партнеры в процессе создания совместного инвестиционного фонда. А в этом году CITIC Group стал резидентом индустриального парка «Великий камень».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь и Китай 27 июля под Минском заложили первый камень на месте еще одного высокотехнологичного производства. В проект по переработке зерна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самое длинное затмение века: во сколько в Беларуси будет видно «кровавую луну»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика