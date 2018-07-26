Миллион долларов за пост. Составлен список самых высокооплачиваемых звёзд Instagram

Новости мира. Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых страниц звезд в Instagram. В Rich List 2018 вошли знаменитости, посты которых стоят тысячи долларов.

1. Кайли Дженнер



Фото: instagram.com/kyliejenner

Абсолютным лидером по подсчетам экспертов стала 20-летняя модель. За Instagram-аккаунтом девушки следят 111 миллионов подписчиков. Один рекламный пост в социальной сети приносит Кайли 1 миллион долларов. Кроме этого деньги американская звезда получает от продаж косметики собственного бренда Kylie Cosmetics.

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2. Селена Гомеc



Фото: instagram.com/selenagomez

Вторую позицию занимает известная американская певица и актриса. Почти 140 миллионов пользователей подписаны на страницу Селены в Instagram, рекламный пост в котором оценивается в 800 тысяч долларов. Девушка также известна как лицо культового бренда «Louis Vuitton» и люксового американского бренда Coach, где даже выступила дизайнером коллекции аксессуаров.

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3. Криштиану Роналду



Фото: instagram.com/cristiano

Реклама на странице португальского футболиста, признанного одним из лучших футболистов всех времен, обойдется чуть меньше – в 750 тысяч долларов. 137 миллионов человек регулярно видят посты игрока сборной Португалии у себя в ленте.

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4. Ким Кардашьян



Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская актриса и фотомодель, ставшая известной после участия в 2007 году в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», зарабатывает на одном посте в Instagram 720 тысяч долларов. За жизнью звезды в социальных сетях на данный момент следят 114 миллионов человек.

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5. Бейонсе



Фото: instagram.com/beyonce

Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых звездных Instagram-аккаунтов страница американской R and B певицы. 116 миллионов пользователей подписаны на страницу 36-летней знаменитости. За рекламный пост придется отдать 700 тысяч долларов.

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6. Дуэйн Джонсон



Фото: instagram.com/therock

Жизнью американского рестлера и киноактера в социальных сетях интересуются около 111 миллионов человек. Основной доход Джонсона – гонорары за участие в знаменитых фильмах. Стоимость рекламы в Instagram-аккаунте «Скалы» обойдется в 650 тысяч долларов.

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7. Джастин Бибер



Фото: instagram.com/justinbieber

Страница 24-летнего канадского поп-R and B певца, более 100 миллионов экземпляров записей которого продано по всему миру, пользуется популярностью у Instagram-пользователей. На нее подписаны уже более 100 миллионов человек. Место в своем аккаунте Бибер продает за 630 тысяч долларов.

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8. Неймар



Фото: instagram.com/neymarjr

Instagram известного бразильского футболиста привлекает 100 миллионов человек. Один из самых дорогих футболистов мира зарабатывает и на своем акккаунте. За публикацию нужно выложить 600 тысяч долларов.

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9. Лионель Месси



Фото: instagram.com/leomessi

Еще один футболист в рейтинге – игрок сборной Аргентины и нападающий испанского клуба «Барселона» зарабатывает за одну публикацию полмиллиона долларов. Чуть более 97 тысяч человек следят за аккаунтом футболиста.

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10. Кендалл Дженнер



Фото: instagram.com/kendalljenner

Закрывает десятку самых высокооплачиваемых Instagram-звезд представительница семьи Кардашьян. Девушка известна не только участием в популярном реалити-шоу, но и своей деятельностью в качестве модели. Кендалл имеет 93 тысячи подписчиков, а реклама на ее странице оценивается в 500 тысяч долларов.