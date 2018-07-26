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Вопрос увеличения доли сетевых магазинов на рынке не рассматривается

27.07.2018 21:00 — Разное | Партизан  
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Вопрос увеличения допустимой доли сетевых магазинов на рынке Беларуси не обсуждается, заявил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович на пресс-конференции в среду в Минске.

«У нас больше не обсуждается вопрос увеличения доли в 20%. Мы свою позицию высказали. Она поддерживается практически всем бизнесом», - заявил первый замминистра.

Отдельным сетям, которые высказывали желание увеличить долю, напомнили о возможности идти на село по 345-му Указу и получать там соответствующие льготы. «И не будет доля 20% на эти населенные пункты распространяться», - сказал чиновник.

«Понятно, все хотят снимать сливки там, где это выгодно, быстро и легко отбивается. Но надо думать и о тех, кто проживает в сельской местности», - отметил он.

Первый замминистра напомнил, пишет sb.by, что доля сетевиков отслеживается с  момента вступления в силу закона «О торговле» в 2013 году. Доля в 20% была прописана, когда проблема еще не была острой. Она обострилась спустя 4-5 лет. 

«Мы эту долю отслеживаем. Некоторые сети в отдельных регионах эту долю превышают», - отметил Карпович.


Если субъект эту долю превысил, он по закону не имеет больше права строить в этом регионе продовольственные магазины. Если строительство такого магазина начато, то объект должен быть перепрофилирован. Эта норма соблюдается, подытожил Артур Карпович.


 
Теги: Минск
 
 
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Вопрос увеличения допустимой доли сетевых магазинов на рынке Беларуси не обсуждается, заявил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Артур...
 
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