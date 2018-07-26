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Топ-10 товаров, которые Беларусь импортирует из Китая

27.07.2018 20:50 — Разное | Партизан  
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Какую продукцию белорусские компании покупают на китайском рынке — пожалуй, самом перспективном в мире.probusiness.io проанализировал данные Белстата об объемах импорта из Китая в Беларусь за 2017 год. Вот какие интерактивные таблицы и графики получились.

Топ-10 товаров, которые Беларусь импортирует из Китая
Возможностям экспорта в Китай и сотрудничества с китайскими компаниями будет посвящен наш форум «Про бизнес с Китаем», который мы планируем организовать в Минске в октябре.

— Проанализируем данные о продукции с наибольшим объемом импорта (в денежном выражении) из Китая — в Беларусь. Начнем с поставок товаров, которые разместились на верхних позициях.

1. Аппаратура связи и части к ней. Код ТН ВЭД 8517

Сумма импорта в 2017 году — $ 267,1 млн
За период с 2010 по 2017 год общий объем импорта составил $ 1,5 млрд
Из Китая Беларусь импортирует мобильные телефоны, коммуникационное оборудование для беспроводной связи и беспроводные телефоны. На Китай приходится 2/3 от общего объема импорта мобильных телефонов, еще часть аппаратов завозится из России. При этом Россия не является крупным производителем мобильных телефонов и закупает их в Китае. Таким образом из 2,2 млн мобильных телефонов, которые были поставлены в Беларусь в прошлом году, 1,4 млн было поставлено непосредственно из Китая, еще 740 тыс. телефонов было поставлено из России, но имеет преимущественно китайское происхождение.

Средняя стоимость импортируемого мобильного телефона в 2017 году колебалась в пределах от $ 105 до $ 144. Пик поставок мобильных телефонов приходится на декабрь, что связано с новогодними праздниками.

2. Вычислительные машины для автоматической обработки информации. Код ТНВЭД 8471

Сумма импорта в 2017 году — $ 111,4 млн
За период с 2010 по 2017 год общий объем импорта составил $ 1 млрд
В основном это ноутбуки различных модификаций, системные блоки и беспроводные устройства ввода-вывода информации. Часть продукции, как и в случае с мобильными телефонами, завозится из России. Однако реальной страной производства является Китай.

Из 290 тысяч ноутбуков, ввезенных в Беларусь в 2017 году, 85% было ввезено из Китая. При этом наблюдается быстрое восстановление спроса после кризиса 2015−2016 года, однако объемы поставок 2014 года еще длительное время будут недостижимыми. Всего по данной группе более 55% продукции импортируется из Китая, с учетом доли России в 17%. Реальный объем поставок продукции, произведенной в Китае, может составлять более 70%. Это предполагает высокий уровень зависимости от поставок из данной страны.

3. Части и принадлежности для автомобилей и тракторов. Код ТН ВЭД 8708

Сумма импорта в 2017 году — $ 110,4 млн
За период с 2010 по 2017 общий объем импорта составил $ 510,7 млн
По этой товарной группе поставляется широкий перечень запчастей для автомобильной техники. Наиболее крупные позиции — тормоза, амортизаторы подвески, коробки передач.

Наблюдаемый рост импорта в прошлом году может быть связан с активизацией производства легковых автомобилей под торговой маркой Geely в Беларуси. Кроме того, из Китая официальные дилеры поставляют лицензированные запчасти для легковых машин. Часть из них могла быть поставлена в другие страны. С учетом ожидаемого дальнейшего увеличения производства легковых автомобилей в Беларуси рост импорта по данной позиции гарантирован.

4. Железнодорожные локомотивы электрические. Код ТН ВЭД 8601.

Сумма импорта в 2017 году — $ 99,2 млн
За период с 2010 по 2017 год общий объем импорта составил $ 211,4 млн
Весь объем поставок данной продукции осуществлен в рамках трехстороннего сотрудничества между Китайской компанией по экспорту и импорту электрооборудования, Датунским электровозостроительным заводом и Белорусской железной дорогой.

В 2012—2013 году были поставлены 12 электровозов БКГ-1 на общую сумму в $ 99,8 млн. В последующем был подписан контракт на поставку еще 18 электровозов БКГ-2 на сумму $ 111,5 млн. Основной объем поставок пришелся на 2017. Поставка осуществлялась за счет кредитных ресурсов из Китая. Дальнейшее сотрудничество будет зависеть от потребности Белорусской железной дороги в модернизации парка оборудования.

Электровоз БКГ-1. Фото с сайта wikipedia.org

5. Металлоконструкции из черных металлов. Код ТН ВЭД 7308.

Сумма импорта в 2017 году — $ 59 млн
За период с 2010 по 2017 год общий объем импорта составил $ 257,1 млн
Эта позиция предполагает широкую номенклатуру поставляемых товаров: от листов и прутков, используемых в металлоконструкциях, до мостов, секций и решетчатых мачт, используемых для установки оборудования для сетей связи GSM. Активизация поставок в последние два года может быть связана со строительством индустриального парка «Великий камень». Часть продукции для строительства объектов инфраструктуры была поставлена ж/д контейнерами из Китая.

К слову, Китай активно участвует в различных проектах по модернизации белорусских промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, в частности, энергосетей. Поставки готовых изделий в виде металлических дверей в последние годы практически прекратились.

6. Ткани из синтетических комплексных нитей. Код ТН ВЭД 5407

Сумма импорта в 2017 — $ 55,3 млн
За период с 2010 по 2017 год общий объем импорта составил $ 154,3 млн
Импорт представлен преимущественно тканями с полиэфирными нитями (их содержание составляет более 85% от состава ткани). Значительные корректировки объемов поставок наблюдаются начиная с 2015. За 2 года импорт тканей в Беларусь вырос в 30 раз в физическом выражении, с 15 млн м2 до 454 млн м2.. Это не может быть связано с ростом потребностей предприятий швейной продукции Беларуси в тканях. Весь прирост импорта связан с последующим экспортом этих тканей в Россию. При этом импорт тканей осуществляется по цене в 2 и более раза более высокой, чем в последующем поставляется в Россию. Цена м2 при поставках в Россию была менее 6 центов.

Отметим, что Китай не подтверждает такие значительные объемы поставок тканей в Беларусь.

7. Части к принимающей и передающей аппаратуре. Код ТН ВЭД 8529

Сумма импорта в 2017 году — $ 50,5 млн
За период с 2010 по 2017 год общий объем импорта составил $ 262,6 млн
Беларусь активно сотрудничает с различными брендами по сборке телевизоров и последующем их экспорте в Россию и другие страны. Запчасти для сборки поступают из Китая, поскольку эта страна является ведущим производителем электронных компонентов для этой техники. Кроме того, поставляются электронные модули для различной техники, спутниковые антенны и иное оборудование.

Фото с сайта sputnik.by

8. Чулочно-носочные изделия. Код ТН ВЭД 6115

Сумма импорта в 2017 году — $ 47,4 млн
За период с 2010 по 2017 год общий объем импорта составил $ 60,6 млн
Ситуация с импортом чулочно-носочных изделий повторяет ситуацию с поставками тканей с полиэфирными нитями: значительный рост поставок из Китая отмечен в 2016 и 2017 годах. По сравнению с 2015, импорт чулочно-носочных изделий вырос с 1 млн пар до 743 млн пар. Этот объем не предназначен для реализации на внутреннем рынке и был практически полностью в последующем экспортирован в Россию.

Основной объем поставок пришелся на две позиции: прочие чулочно-носочные изделия из х/б пряжи (например, определенные виды чулок; стоимость 1 пары по импорту — 6 центов) и колготы прочие из текстильных материалов (стоимость одной пары по импорту — 11 центов). Отметим, что Китай не подтверждает столь значительные объемы поставок данной продукции в Беларусь.

9. Трансформаторы электрические. Код ТН ВЭД 8504

Сумма импорта в 2017 году $ 38,5 млн
За период с 2010 по 2017 год общий объем импорта составил $ 236 млн
Основной объем импорта из Китая приходится на три вида продукции — это преобразователи статичные, прочие трансформаторы мощностью не более 1 кВА, и трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью 10 000+ кВА. К первому виду продукции относятся зарядные устройства для аккумуляторов различной техники со средней стоимостью единицы продукции в пределах $ 3. Наиболее дорогостоящей продукцией являются трансформаторы с жидким диэлектриком. Продукция поставляется единичными изделиями, стоимость каждого изделия превышает $ 1 млн.

С учетом того, что количество бытовой техники у потребителей растет, поставки статичных преобразователей сокращаться не будут. На Китай приходится более 80% импорта данной продукции. Конкуренцию по цене Китаю могут составить лишь отдельные страны.

10. Соединения гетероциклические, содержащие атомы азота. Код ТН ВЭД 2933

Сумма импорта в 2017 году — $ 37,8 млн
За период с 2010 по 2017 год общий объем импорта составил $ 238,8 млн
Продукция широко используется в ряде промышленных производств, прежде всего химической промышленности, фармацевтике, нефтепереработке, производстве пластмасс. Китай является крупнейшим поставщиком этой продукции в Беларусь. В зависимости от года, на его долю приходится от 57 до 72% всего импорта по этой товарной группе.

Спрос на продукцию будет определяться текущей динамикой потребностей белорусской промышленности.


 
Теги: Минск
 
 
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Какую продукцию белорусские компании покупают на китайском рынке — пожалуй, самом перспективном в мире.probusiness.io проанализировал данные Белстата об объемах...
 
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