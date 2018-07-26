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Лукашенко: у нас очень много претензий к Международному олимпийскому комитету

27.07.2018 20:40 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко высказал генеральному секретарю ФИБА Патрику Бауманну слова благодарности за то, что Минску доверили проведение молодежного чемпионата мира по баскетболу среди девушек.

 Президент, в частности, сказал:  
 
— Думаю, мы хорошо себя зарекомендуем в организации этого чемпионата, и вы нам доверите более сложное мероприятие. Со своей стороны могу вам гарантировать полный зрительский интерес к любому мероприятию, проводимому в рамках вашей ассоциации. Будьте уверены, что если мы за что-то возьмемся, сделаем это на самом высоком уровне. Любое мероприятие у нас, по любому виду спорта, —это событие государственного масштаба, своеобразное воспитание нашей молодежи, приобщение нашего общества к здоровому образу жизни. Поэтому вы можете быть спокойны за организацию любого мероприятия, порученного нам.

На встрече также шла речь о проблемах в мировом спорте.

— Мы за чистый спорт, полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций, в том числе Международного олимпийского комитета, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мы сторонники защиты спортсменов, чтобы спортсмены не страдали, особенно чистые спортсмены. Нельзя обвинять в целом команду. Каждый спортсмен должен нести персональную ответственность за допинг и другое неспортивное поведение. Словом, мы за прозрачность Всемирного антидопингового агентства, других международных спортивных комитетов, и прежде всего МОК. У нас очень много претензий к Международному олимпийскому комитету. Мне кажется, эта структура не просто бюрократична, она порой безответственна. Там очень быстро бронзовеют люди, находясь на этой должности. И я как руководитель Национального олимпийского комитета вынужден это на очередном мероприятии, я так планирую, донести до сведения международной спортивной общественности. Нельзя полностью превратить спорт в часть грязной политики. Мы категорически против этого. Спорт должен быть чистым. Спортсмены должны заниматься спортом, и подход ко всем должен быть одинаковым.

В свою очередь Патрик Бауманн поблагодарил Президента за возможность встретиться и отметил достойную организацию чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. По его словам, соревнования проводятся на очень высоком уровне, и их уже можно назвать успешными.

Генсек ФИБА также поддержал позицию нашего Президента по развитию спорта в целом:

— Я абсолютно уверен, что наши позиции на 100 процентов совпадают, и абсолютно солидарен с тем, что мы должны защищать чистый спорт и чистых спортсменов.


 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко высказал генеральному секретарю ФИБА Патрику Бауманну слова благодарности за то, что Минску доверили проведение молодежного чемпионата мира...
 
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