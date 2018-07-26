Telegram запускает «паспорта» пользователей

Мессенджер Telegram объявил о запуске новой функции для авторизации пользователей – Telegram Passport. Это единый способ для авторизации пользователей в сервисах, где нужно подтверждение личности, объясняет Telegram. Она позволяет один раз загрузить документы при помощи мессенджера, а затем делиться своими данными с сервисами, которые требуют подтверждения личности. Раньше одни и те же документы для каждого нового приложения нужно было загружать отдельно, пишет Telegram.





Все документы, удостоверяющие личность, будут храниться в облаке Telegram и будут защищены шифрованием, обещает Telegram. Сам мессенджер не получит к ним доступ, и, когда пользователь делится данными, они попадают напрямую к получателю.





Telegram Passport может собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя, следует из опубликованного руководства для разработчиков по использованию новой функции.





Telegram Passport описывался в инвестиционном проспекте Telegram перед ICO (Initial Coin Offering, первичное привлечение токенов) как элемент будущей блокчейн-платформы мессенджера Telegram Open Network, на разработку которой мессенджер привлек $1,7 млрд. В экосистеме TON должны появиться различные сервисы и контент, платить за которые можно будет при помощи крипто валюты Gram.





Telegram уже предлагает опробовать новую функцию в платежной системе ePayments.com – британской платежной системе, которая работает и в России. На сайте ePayments.com есть специальная кнопка «регистрация через Telegram», при нажатии которой сервис перевел корреспондента «Ведомостей» в мессенджер. А тот сообщает, что EpaymentsKYCBot хочет получить доступ к персональным данным пользователя, чтобы зарегистрировать его в своих сервисах. После введения пароля для Telegram (который создавался при двухфакторной авторизации в мессенджере) появляется окно с перечнем запрошенной информации (персональные данные и e-mail).





Компания Qiwi изучает возможности данного сервиса, подтвердил «Ведомостям» представитель компании. Однако планов по его использованию в бизнес-целях в настоящее время нет, уточнил он. «Совесть», проект Qiwi по выпуску карт рассрочки, пока что не видит возможность использовать Telegram Passport для одобрения кредитования, передала «Ведомостям» риск-директор «Совести» Анастасия Мухачева. Как только Банк России признает сервис легитимным, «Совесть» попробует применять его в ежедневной работе, говорит Мухачева.





Как средство автозаполнения полей для регистрации в интернет-магазинах или при покупке билетов этот сервис может быть полезен, считает гендиректор SmartPrice (торговля подержанными смартфонами) Владислав Овчинников. Еще Telegram Passport может пригодиться в индустрии криптовалют, которая сейчас фактически анонимна, прогнозирует он.





Подобный сервис потенциально интересен объединенным «Связному» и «Евросети», передал «Ведомостям» директор по развитию цифровых сервисов компании Дмитрий Гладков. Он бы мог значительно упростить использование услуг – например, при совершении денежного перевода или при покупке товара в кредит и в рассрочку, считает он.





«Ведомостям». Представитель Банка России не ответил



