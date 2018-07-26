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​«Облака молока»: предприятие «Савушкин продукт» подарило Бресту семейный праздник

27.07.2018 21:28 — Разное | ОНТ  
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«Облака молока» сегодня накрыли Брест. Но вместо дождя организаторы фестиваля подарили море улыбок, радости и веселья.

Этот праздник брестчане уже ждут. Третий год подряд (он проходит в середине лета) собирает тысячи семей вместе. Но каждый фестиваль не похож на предыдущий – организаторы стараются удивить. Шесть тематических пространств, их прозвали «облаками» – развлекательные, познавательные и вкусные – наполнились детскими голосами. И вкусом свежего молока.

Надувные замки, мастерские, огромный пазл и не площадка, а целая площадь игрушек. Маленькие проказники разбрелись по всему парку, а для старших – увлекательный квест.

В университет молока – экзамены не нужны. Берут всех, кто хочет быть здоровым. Расскажут, как делают йогурт, почему полезен творог и как получают свежее молоко. Чтобы подоить корову городские жители выстроились очередь. Бурёнка, хоть и не настоящая, но даёт свежее молоко.

Конечно, на современных фермах все делает техника. Вот на таких машинах доставляют молоко. Как она устроена – знакомит настоящий водитель.

На шести молочных облака, сегодня , кажется, разместился весь Брест. Музыкальные конкурсы, квесты, много вкусных сюрпризов. А самых любознательных организаторы фестиваля пригласили на молочный завод. Он, кстати, недалеко от парка Мира.

Так один из городских парков большая молочная компания взяла под своё крыло и за несколько лет парк Мира превратила в парк счастья. Зелёные аллеи, детские площадки, а сегодня здесь открыли еще один арт-объектом. Современная беседка с wi-fi, где можно спрятаться от дождя и солнца и зарядить телефон.

Александр Савчиц, генеральный директор компании «Савушкин продукт»: «Мне радостно, что люди сюда ходят, люди отдыхают, ездят не только с востока, но и всего города приезжают. Мы однозначно говорим, что будем расширять этот парк, насыщать новыми арт-объектами, мы заказали проект, сделаем такой детский парк».
Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома: «Это та планка, которую предприятие подняло с точки зрения подарков городу, это замечательный подарок всему Восточному микрорайону и другие предприятия начинают копировать этот замечательный опыт и я бы хотел, чтобы по все городу были такие замечательные детские площадки».

Но со временем парк ещё преобразится. Как его назвать, спросят у брестчан. Узнаем уже к следующему фестивалю .

 
Теги: Брест
 
 
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​«Облака молока» сегодня накрыли Брест. Но вместо дождя организаторы фестиваля подарили море улыбок, радости и веселья.
 
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