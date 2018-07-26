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Шок! Парень с бензопилой и в маске ходил по Кричеву

27.07.2018 20:45 — Разное | UDF  
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Фото: соцсети
В инстаграм появилось видео человека в маске с бензопилой, который якобы по вечерам бродит в Кричеве. Жители города подтверждают: такой человек действительно был. Уточнить информацию в правоохранительных органах TUT.BY не удалось.

Судя по странице в инстаграм, неизвестный называет себя Джон Крамер. Точно также зовут главного героя фильмов-ужасов «Пила».

— […] жизнь — это главная ценность каждого из нас, — говорит человек в маске в одном из своих видео. — Мы лишь поможем вам осознать это. Хотите поиграть в маленькую игру? Ну что же, она вас ждет […].

— Никто о нем не знал, но в какой-то день он стал «лайкать» в инстаграм фотки ребят из нашей компании, — говорит одна из жительниц Кричева. — Выкладывал видео с пилой, потом фотки и стал выходить на улицу.

По словам девушки, человек в маске появлялся «на развалинке» — в 13-м районе Кричева. Случалось это примерно в 11−12 ночи. Сама собеседница с ним не пересекалась, но говорит, что его видела ее подруга.

— Она шла домой мимо «развалинки», он выскочил навстречу, — продолжает девушка. — Она побежала к дому, он завел пилу и — за ней. Она сказала, что испугалась, он вернулся на «развалинку».

Собеседница говорит, что человек с пилой никого не трогал. Только пугал внешним видом. Сначала все его боялись, потом милиция стала выяснять, кто это.

В Крическом РОВД TUT.BY посоветовали обратиться за информацией в УВД Могилевского облисполкома. В УВД информацию о человеке в маске получить не удалось.

Жительница Кричева полагает, что человек в маске — какой-то подросток.

— Прикалывался, наверное, — рассуждает она. — Вчера в «сторис» он выложил видео, где извинялся, если кого-то напугал. Сказал не делать так, не повторять его ошибок, потому что за это есть уголовная и административная ответственность.

Сейчас этого видео на его аккаунте нет. TUT.BY связался с хозяином страницы. Он ответил, что не против пообщаться, но информация, написал, платная.

 
 
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В инстаграм появилось видео человека в маске с бензопилой, который якобы по вечерам бродит в Кричеве.
 
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