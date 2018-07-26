Вооружен и особо опасен? Блогера Петрухина задерживал ОМОН с автоматами



Сергей Петрухин. Фото: svaboda.org

Как уточняет радио, на задержании присутствовало не менее шесть милиционеров, в том числе с автоматическим оружием.Ранее, напоминаетполучил повестку в Брестский межрайонный следственный комитет, где против него возбуждено уголовное дело за оскорбление. Однако никаких процессуальных действий с блогером пока не проводили. Он не знает, в чем конкретно его обвиняют.Как полагает, задержание Петрухина - месть со стороны майораМайор зимой вез Кабанова и Петрухина в суд, три часа держал их в автозаке, где было очень холодно,Петрухин недавно рассказал о происшедшем в соцсетях, написав, чтоТакже Петрухин требовал в прокуратуре привести проверку этого факта, а Кабанов поднимал этот вопрос на встрече с помощникомпо Брестской области.