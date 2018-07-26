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Вооружен и особо опасен? Блогера Петрухина задерживал ОМОН с автоматами

27.07.2018 20:42 — Разное | UDF  
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Сергей Петрухин. Фото: svaboda.org
Сегодня брестского блогера Сергея Петрухина задержала милиция. По словам Александра Кабанова, его коллегу задержали во дворе собственного дома.

Как уточняет радио "Свабода", на задержании присутствовало не менее шесть милиционеров, в том числе с автоматическим оружием.


Ранее, напоминает "Белорусский партизан", Сергей Петрухин получил повестку в Брестский межрайонный следственный комитет, где против него возбуждено уголовное дело за оскорбление. Однако никаких процессуальных действий с блогером пока не проводили. Он не знает, в чем конкретно его обвиняют.

Как полагает Александр Кабанов, задержание Петрухина - месть со стороны майора Николая Рябушко.


Майор зимой вез Кабанова и Петрухина в суд, три часа держал их в автозаке, где было очень холодно, «где-то под 27 градусов мороза».

Петрухин недавно рассказал о происшедшем в соцсетях, написав, что «так даже фашисты не делают». Также Петрухин требовал в прокуратуре привести проверку этого факта, а Кабанов поднимал этот вопрос на встрече с помощником Александра Лукашенко по Брестской области.

 
 
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Брестского блогера Сергея Петрухина задержала милиция.
 
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