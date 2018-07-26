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Вооружен и особо опасен? Блогера Петрухина задерживал ОМОН с автоматами
Сергей Петрухин. Фото: svaboda.org
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Как полагает Александр Кабанов, задержание Петрухина - месть со стороны майора Николая Рябушко.
Майор зимой вез Кабанова и Петрухина в суд, три часа держал их в автозаке, где было очень холодно, «где-то под 27 градусов мороза».
Петрухин недавно рассказал о происшедшем в соцсетях, написав, что «так даже фашисты не делают». Также Петрухин требовал в прокуратуре привести проверку этого факта, а Кабанов поднимал этот вопрос на встрече с помощником Александра Лукашенко по Брестской области.
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Брестского блогера Сергея Петрухина задержала милиция.
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