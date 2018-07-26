Назревает конфликт Путина с военными и силовиками - СМИ

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«Вопрос может быть поднят в 2019 году»

«Сокращений привилегий — хороший, но рискованный ход»

«Военные в России очень терпеливые»

Пенсионная реформа в России может коснуться не только гражданского населения, но и военных, и сотрудников силовых структур. Об этом говорят сами военнослужащие, не исключают такой возможности и в Госдуме, и в Общественной палате России. По мнению эксперта, изменения пенсионной системы для этих категорий населения — вполне логичный ход власти, но при этом очень опасный. Сами же военные уверены, что любые изменения в пенсионной системе неминуемо приведут к серьезным волнениям среди офицеров, а также негативно отразятся на качестве работы в ведомствах.Во время первого чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста депутат от партии «Справедливая Россия»поинтересовался у министра труда, есть ли у правительства планы по повышению возраста выхода на пенсию для военных и изменению сроков выслуги лет. Топилин ответил, что, многозначительно сделав ударение на словеВ разговоре с журналистомчлен комитета по безопасности Госдумы, депутат от партии КПРФсообщил, что хотя, ноСлухи о том, что минимальный стаж для выхода на пенсию у военных будет увеличен (сейчас он составляет 20 лет. — Прим. Znak) в последнее время стали распространяться и среди самих военнослужащих. Действующий сотрудник одной из силовых структур России рассказал Znak.com, что помимо увеличения самого стажа, позволяющего уйти на пенсию, может измениться и система ее начисления.— говорит силовик. По его мнению,— рассказывает источник. —. Он напоминает, что социальное напряжение среди силовиков очень опасно: у этих людей в руках оружие.В том, что увеличивать обязательный стаж для выхода на пенсию военных и силовиков нельзя, уверена и полковник в отставке, которая проработала в милиции (а затем в полиции) без малого 30 лет.— пояснила Алексеева.Доцент Института общественных наук РАНХиГС, политологуверена, что правительство России в ближайшее время вряд ли решится на какие-либо изменения в пенсионной системе для военных и сотрудников правоохранительных органов.говорит Шульман.В то же время политолог считает, что— считает Шульман.Генерал-майор юстиции, экс-сотрудник Главного управления Генеральной прокуратуры РФ на Северном Кавказе, участник боевых действий в Чечне, член Общественной палатыв разговоре с журналистом Znak.com не исключил, что пенсионная реформа рано или поздно коснется военных и силовиков, однако отметил, чтоговорит Чернов.При этом генерал-майор отметил, что в том случае, если пенсионная реформа коснется военных, то бунты и волнения вряд ли возможны, потому что