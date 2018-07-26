В Беларуси акцизы на автомобильное топливо в 2019 году могут снизить на 25%

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Ставку акцизов на бензин, не соответствующий классу 5, предлагается установить в размере 435,08 рубля за 1 тонну (в настоящее время — 580,11 руб.), на бензин класса 5 — 252,59 руб. за 1 тонну (336,79 руб.), на дизтопливо, не соответствующее классу 5, — 187,05 руб. за 1 тонну (249,4 руб.), на дизтопливо класса 5 — 138,33 рубля за 1 тонну (184,44 рубля).При этом законопроектом о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс предполагается увеличение ставок акцизов на табачные изделия на 10% по сравнению со вторым полугодием этого года: для I группы — 20,71 рубля за тысячу штук, II группы — 52,21 руб., III группы — 59,86 руб. Кроме того, во втором полугодии 2019-го ставку предлагается поднять еще на 4,5% до 21,65 руб. (I группа), 54,58 руб. (II группа) и 62,58 руб. (III группа).