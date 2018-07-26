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Ограничения на купание в 44 зонах введены в Беларуси
Фото с сайта sb.by
21 зона ограничена для купания детей. В список попали Меднянское озеро, пляж «Восток в Бресте», пляж санатория «Надзея», «Западный» и «Любенский» пляжи в Гомеле и другие места для рекреации.
Для детей и взрослых лимиты установлены на 23 участках. Среди зон, на которые распространились ограничения, Заславское водохранилище в Минске, гомельские пляжи «Центральный» и «Прудковский», пляж «Центральный» в Бресте и другие.
Санитарно-эпидемиологическая служба проверила 349 зон отдыха. В 42 из них санитарные нормы и гигиенические нормативы, касающиеся содержания территории, мест для сбора отходов, раздевалок и туалетов, были нарушены.
Санэпидемслужба выдала 33 рекомендации об устранении нарушений и направила 16 писем в исполнительные органы.
Была также произведена экспертиза воды. Выяснилось, что нормы гигиены нарушены в 67 случаях из 710.
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Санитарно-эпидемиологическая служба проверила 349 зон отдыха.
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