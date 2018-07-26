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Ограничения на купание в 44 зонах введены в Беларуси

27.07.2018 20:26 — Разное | UDF  
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Фото с сайта sb.by
В Беларуси установили ограничения на купание в 44 зонах рекреации, запретили в трех, передает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

21 зона ограничена для купания детей. В список попали Меднянское озеро, пляж «Восток в Бресте», пляж санатория «Надзея», «Западный» и «Любенский» пляжи в Гомеле и другие места для рекреации.

Для детей и взрослых лимиты установлены на 23 участках. Среди зон, на которые распространились ограничения, Заславское водохранилище в Минске, гомельские пляжи «Центральный» и «Прудковский», пляж «Центральный» в Бресте и другие.

Санитарно-эпидемиологическая служба проверила 349 зон отдыха. В 42 из них санитарные нормы и гигиенические нормативы, касающиеся содержания территории, мест для сбора отходов, раздевалок и туалетов, были нарушены.

Санэпидемслужба выдала 33 рекомендации об устранении нарушений и направила 16 писем в исполнительные органы.

Была также произведена экспертиза воды. Выяснилось, что нормы гигиены нарушены в 67 случаях из 710.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Санитарно-эпидемиологическая служба проверила 349 зон отдыха.
 
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