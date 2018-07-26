Впервые в Беларуси пациенту установили титановое ребро



Евгений Цховребов, Виктор Киреев и Игорь Бухаров. Фото Ю. Мозолевского

Кстати

Но так получилось, что новинку взяли на вооружение в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, пишет. Это и для мировой практики крайне редкий случай... Тяжелая ситуация. Пациент, перенесший в центре уже 9 операций. Врачи не скрывают: прошли буквально по лезвию ножа. Однако настолько профессионально, что «юбилейная» десятая стала ключевой в развитии целого направления.— признается заместитель директора РНПЦ по науке, член–корреспондент НАН. —...На восьмые сутки после операции 64–летнийдержится молодцом и выглядит бодрячком. Декламирует с чувством:Лечащий врачговорит, что, видя настрой пациента, они просто не могли отступить назад:— вспоминает Виктор Киреев.Анестезиолог–реаниматологзнает даже точное время, когда это было — 19.50. Он тоже взял на себя большой риск, ведь все клиники пациенту Кирееву отказывали — мол, «сердечник», такую колоссальную операцию просто не перенесет. А доктор Бухаров с коллегами, подумав, все–таки дали эту путевку в жизнь. За нее около 6 часов боролись две медицинские бригады: одна действовала, другая консультировала. И сегодня Виктор Викторович не устает благодарить медиков:Уже в начале следующей недели Виктор Киреев должен вернуться домой. А медики не собираются останавливаться на достигнутом. Возможно, мы даже придем к тому, что сами научимся производить титановые ребра по индивидуальным размерам. Потенциальные производители есть, а онкологи готовы и показать, и подсказать.В мае РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова вручена награда Национального института рака США, ведущего онкологического учреждения планеты.