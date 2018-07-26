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Отечественные кинематографисты экранизируют биографию Янки Купалы

27.07.2018 21:46 — Разное | ОНТ  
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Нужно снимать «Пока будет небо». Это рабочее название картины в жанре байопик.  Сегодня на натурной площадке «Беларусьфильма» под Смолевичами – дубль первый. Сцены из детства поэта. Оно прошло рядом – в Логойском районе.

За воплощение национального проекта отвечает известный режиссёр из клана Янковских. Вечер накануне Купалья – один из начальных эпизодов биодрамы. Сегодня в кадре – сразу трое героев под настоящей фамилией классика. Это Ян Луцевич в четыре, восемь и тринадцать лет. Вообще образ поэта создадут на экране пять актёров. Пробовались не только белорусские. Утверждённых на роли возмужавшего Песняра не афишируют. «Явно сыграет Сергей Безруков», – шутили наблюдавшие за по-настоящему историческим моментом. По масштабу и значению «Пока будет небо» сравнивают с уже классической «Анастасией Слуцкой». Зрители должны увидеть в полнометражном фильме и его четырёхсерийной версии жизнь, а не сон. Сцена с таким заголовком – вторая в этом съёмочном дне.

Режиссёрский сценарий почти завершён. Точку в истории поставит кинодраматург Елена Калюнова. «Пока будет небо» – отсылка к строкам «Не загаснуть зоркі ў небе». Стихотворение уже 105 лет – неофициальный гимн белорусов. Сегодня «Камера, мотор!» на земле, в воде и под водой. Естественными декорациями также станут улицы Минска, Санкт-Петербурга, Вильнюса и Москвы. Зимой – съёмки в обновлённых павильонах «Беларусьфильма». Бюджет картины – два миллиона рублей. Премьера намечена на следующее лето.     

 
Теги: Минск
 
 
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​Нужно снимать «Пока будет небо». Это рабочее название картины в жанре байопик.  Сегодня на натурной площадке «Беларусьфильма» под Смолевичами – дубль первый....
 
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