Более 75% первокурсников БГУИР имеют средний балл свыше 300

Вакантных мест на бюджетной форме обучения в БГУИР не осталось. Ректор университета Вадим Богуш подписал приказ о зачислении на бюджет 1265 студентов. Более 75% из них имеют средний бал больше 300, сообщили в пресс-службе университета.

По сравнению с 2017 годом, в топе самых востребованных у абитуриентов остаются IT-специальности и специальности экономического профиля. В топ-5 с самым высоким приоритетом вошли:

"Экономика электронного бизнеса" (проходной балл в 2018 году - 384, полупроходной - 383, в 2017 - 364)

"Электронный маркетинг" (проходной балл в 2018 году - 377, полупроходной - 376, в 2017 - 352)

"Информатика и технологии программирования" (проходной балл в 2018 году - 371, полупроходной - 370, в 2017 - 380)

"Программное обеспечение информационных технологий" (проходной балл в 2018 году - 370, полупроходной - 369, в 2017 - 372)

"Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" (проходной балл в 2018 году - 368, в 2017 - 370).



В этом году выросли проходные баллы и на специальности, где конкурс абитуриентов традиционно ниже. Это "Радиоинформатика" (проходной балл в 2018 году - 284, в 2017 - 274) и "Нанотехнологии и наноматериалы в электронике" (проходной балл в 2018 году - 272, в 2017 - 257).

Таким образом, средний балл, подлежащий к зачислению на бюджет, составил 339, в 2017 году он был равен 332. Без вступительных испытаний в БГУИР зачислены 23 человека, из них 2 лауреата специального фонда Президента Республики Беларусь и 21 победитель олимпиад различного уровня.

Четверть от общего числа стобалльников-2018 в РБ подали документы в БГУИР. По статистике Министерства образования, в 2018 году зафиксировано 392 стобалльных результата Централизованного тестирования, и 97 человек от этого числа подали документы в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, ведущее учреждение в Беларуси по подготовке IT-кадров.

В этом году ЦТ по математике на 100 баллов сдало 155 человек в стране, и почти половина, 67 абитуриентов, подали документы в БГУИР. В университет также подали документы 5 стобалльников ЦТ по физике, 17 - по русскому и белорусскому языкам, и 8 человек по английскому и немецкому языкам.

Среди выдающихся абитуриентов этого года 16 человек в Беларуси получили высший балл по двум предметам. И 6 из них зачислены на топовые специальности в БГУИР.