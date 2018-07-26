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Третье за сутки землетрясение произошло на юго-востоке Казахстана

27.07.2018 20:34 — Разное | Интерфакс  
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В Алматинской области (на юго-востоке Казахстана) в пятницу в 22:03 (аст) зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2.

Его эпицентр находился на глубине 10 км в 145 км северо-восточнее Алматы, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Координаты эпицентра - 43.26 градуса северной широты, 78.70 градуса восточной долготы. Энергетический класс землетрясения 9.0.

По информации сейсмологов, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались.

Это уже третье за сутки землетрясение, зарегистрированное в Алматинской области.

Первые два с магнитудой 5,7 и 5,4 произошли с интервалом в три минуты в ночь на пятницу в том же направлении, но немного ближе к Алматы - в 111 км и 109 км. Толчки тех землетрясений ощущались в поселках Алтынемель, Басчи, Малыбай, Корам, а также в городах Талдыкорган, Талгар и Алматы интенсивностью от 2 до 4 баллов.

 
 
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В Алматинской области (на юго-востоке Казахстана) в пятницу в 22:03 (аст) зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2. Его эпицентр находился на глубине 10 км в 145 км...
 
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