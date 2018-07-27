|
Белоруски (U-17) проиграли новозеландкам на домашнем ЧМ по баскетболу
Женская сборная Беларуси (U-17) потерпела поражение от команды Новой Зеландии в первом матче классификации за 9-16-е места на чемпионате мира-2018 в Минске — 59:73. Таким образом, хозяйки турнира продолжат борьбу за 13-16-е места, сообщает "
Беларусь (U-17) — Новая Зеландия (U-17) — 59:73 (8:10, 21:18, 16:24, 14:21)
Беларусь: Бабак (8 + 4 подб.), Дурманова (7), Семилетникова (8 + 5 подб.), Василевич (9 + 4 подб. + 6 пас.), Яхновец (10 + 3 подб.), Чижевская (н.в.), Феклистова (3), Исаенко (3 + 4 паса), Самойлюк (3 подб.), Синельщикова (3 + 4 подб.), Венская (2 + 3 подб.), Зуборенко (6).
В субботу, 28 июля, продолжится борьба среди неудачников 1/8 финала. Белорускам предстоит сразиться с командой Аргентины.
За 9-12-е места
Мали — Новая Зеландия (15.30)
Китай — Канада (17.45)
За 13-16-е места
Ангола — Колумбия (13.00)
Аргентина — Беларусь (13.00)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская сборная Беларуси (U-17) потерпела поражение от команды Новой Зеландии в первом матче классификации за 9-16-е места на чемпионате мира-2018 в Минске — 59:73. Таким...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)