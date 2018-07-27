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Белоруски (U-17) проиграли новозеландкам на домашнем ЧМ по баскетболу

27.07.2018 20:56 — Разное | Интерфакс  
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Женская сборная Беларуси (U-17) потерпела поражение от команды Новой Зеландии в первом матче классификации за 9-16-е места на чемпионате мира-2018 в Минске — 59:73. Таким образом, хозяйки турнира продолжат борьбу за 13-16-е места, сообщает "Прессбол".

Беларусь (U-17) — Новая Зеландия (U-17) — 59:73 (8:10, 21:18, 16:24, 14:21)

Беларусь: Бабак (8 + 4 подб.), Дурманова (7), Семилетникова (8 + 5 подб.), Василевич (9 + 4 подб. + 6 пас.), Яхновец (10 + 3 подб.), Чижевская (н.в.), Феклистова (3), Исаенко (3 + 4 паса), Самойлюк (3 подб.), Синельщикова (3 + 4 подб.), Венская (2 + 3 подб.), Зуборенко (6).

Белоруски (U-17) проиграли новозеландкам на домашнем ЧМ по баскетболу
Теперь белорускам нужно победить аргентинок, чтобы в заключительный день турнира не быть кандидатом на последнее место.

В субботу, 28 июля, продолжится борьба среди неудачников 1/8 финала. Белорускам предстоит сразиться с командой Аргентины.

За 9-12-е места

Мали — Новая Зеландия (15.30)

Китай — Канада (17.45)

За 13-16-е места

Ангола — Колумбия (13.00)

Аргентина — Беларусь (13.00)

 
Теги: Минск
 
 
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Женская сборная Беларуси (U-17) потерпела поражение от команды Новой Зеландии в первом матче классификации за 9-16-е места на чемпионате мира-2018 в Минске — 59:73. Таким...
 
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