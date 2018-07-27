Международный лагерь «Бе-La-Русь» собрал полтысячи человек

О необычной встрече в уникальном месте. Раз в году на территории, где сходятся границы Беларуси, Латвии и России, молодёжь трёх стран разбивает целый городок.

Многие проводят в пути почти сутки, чтобы попасть в молодёжный лагерь. Зачем? Причин много – ближе познакомиться с традициями соседей, петь песни у костра, определить самую спортивную команду, да и просто отдохнуть в хорошей, интернациональной компании.

Тишина и международный лагерь «Бе-La-Русь» понятия несовместимые. На одной поляне собрались полтысячи человек, на всё про всё у них четыре дня и три ночи.

Первым делом с утра репетировали общий танец – это будет сюрприз для всех участников встречи. Так сообща и получается уже на протяжении 27 лет создавать праздник.

Михаилс Васильевс, участник международного лагеря «Бе-Ла-Русь» Латвия: «Границ между стран нет, можно спокойно пойти в любую другую страну. И тебя там встретят, за этим и приезжаю. Те, кто приехал в первый раз, потом не могут не приехать».

Под командные виды спорта, хоть и отведены самые большие площади поляны. Каждый год здесь погружение и в национальные культуры трёх стран. В этом году белорусы всем предложили вспомнить кройку и шитьё, смастерить особую куклу-оберег.

Елена Жданюк, участник международного лагеря «Бе-Ла-Русь» Беларусь: «Эти куколки давали путникам в дорогу, во-первых, она их оберегала, во-вторых, они всегда помнили о доме».

От космоса до кино – каких только программ не придумывали организаторы, заглядывали на огонёк и «Песняры», теперь вот на поляне играют даже в бочче. Места хватает для всех, российская делегация предложила всем сдать нормы ГТО, только на современный лад. В полевых условиях впервые в жизни молоток в руки взяла и самая красивая студентка страны.

Здесь привыкли удивлять и удивляться, каждая команда готовит свой сюрприз, в этом году самая популярная тема – футбольная, но чтобы не вспоминать прошедшие турниры, а идти в ногу со временем, теперь спортивная составляющая международного лагеря будет известна на три года вперёд, и гости смогут узнать о самых важных событиях стран соседок.

Павел Красноруцкий, председатель общественного объединения «Российский Союз Молодёжи»: «В ближайший год II Европейские игры будeт принимать Минск, далее чемпиона мира по хоккею будет проходить в двух странах, в Беларуси и Латвии, есть ряд значимых событий связанных со спортом, мы популяризируем активный образ жизни, спорт, здоровый образ жизни».

Организаторы лагеря объявили формату праздника – перезагрузку. Чтобы встречи на поляне стали импульсом для продвижения совместных идей и проектов круглый год.

Дмитрий Воронюк, Первый секретарь Центрального комитета БРСМ: «Да, мы сохраняем основные традиции, которые здесь были, но пытаемся дальше их развивать. Это межрегиональное сотрудничество, это сотрудничестве между областями приграничное, например, Минская область, Московская область. В чём сотрудничество? Молодёжное предпринимательство, сельское хозяйство, волонтёрство, молодые педагоги».

Место для встреч молодёжи трёх стран выбрано особое, рядом «Курган Дружбы» – памятник в честь партизан и подпольщиков Беларуси, Латвии и России. В первое воскресенье июля сюда приезжают ветераны, а в конце месяца большой студенческий праздник. А в следующем году два события объединят, герои Великой Отечественной войны соберутся здесь в 60 раз. И будут главными гостями лагеря «Бе-La-Русь».