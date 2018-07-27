ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Международный лагерь «Бе-La-Русь» собрал полтысячи человек

27.07.2018 22:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

О необычной встрече в уникальном месте. Раз в году на территории, где сходятся границы Беларуси, Латвии и России, молодёжь трёх стран разбивает целый городок.

Многие проводят в пути почти сутки, чтобы попасть в молодёжный лагерь. Зачем? Причин много – ближе познакомиться с традициями соседей, петь песни у костра, определить самую спортивную команду, да и просто отдохнуть в хорошей, интернациональной компании.

Тишина и международный лагерь «Бе-La-Русь» понятия несовместимые. На одной поляне собрались полтысячи человек, на всё про всё у них четыре дня и три ночи.

Первым делом с утра репетировали общий танец – это будет сюрприз для всех участников встречи. Так сообща и получается уже на протяжении 27 лет создавать праздник.

Михаилс Васильевс, участник международного лагеря «Бе-Ла-Русь» Латвия: «Границ между стран нет, можно спокойно пойти в любую другую страну. И тебя там встретят, за этим и приезжаю. Те, кто приехал в первый раз, потом не могут не приехать».

Под командные виды спорта, хоть и отведены самые большие площади поляны. Каждый год здесь погружение и в национальные культуры трёх стран. В этом году белорусы всем предложили вспомнить кройку и шитьё, смастерить особую куклу-оберег.

Елена Жданюк, участник международного лагеря «Бе-Ла-Русь» Беларусь: «Эти куколки давали путникам в дорогу, во-первых, она их оберегала, во-вторых, они всегда помнили о доме».

От космоса до кино – каких только программ не придумывали организаторы, заглядывали на огонёк и «Песняры», теперь вот на поляне играют даже в бочче. Места хватает для всех, российская делегация предложила всем сдать нормы ГТО, только на современный лад. В полевых условиях впервые в жизни молоток в руки взяла и самая красивая студентка страны.

Здесь привыкли удивлять и удивляться, каждая команда готовит свой сюрприз, в этом году самая популярная тема – футбольная, но чтобы не вспоминать прошедшие турниры, а идти в ногу со временем, теперь спортивная составляющая международного лагеря будет известна на три года вперёд, и гости смогут узнать о самых важных событиях стран соседок.

Павел Красноруцкий, председатель общественного объединения «Российский Союз Молодёжи»: «В ближайший год II Европейские игры будeт принимать Минск, далее чемпиона мира по хоккею будет проходить в двух странах, в Беларуси и Латвии, есть ряд значимых событий связанных со спортом, мы популяризируем активный образ жизни, спорт, здоровый образ жизни».

Организаторы лагеря объявили формату праздника – перезагрузку. Чтобы встречи на поляне стали импульсом для продвижения совместных идей и проектов круглый год.

Дмитрий Воронюк, Первый секретарь Центрального комитета БРСМ: «Да, мы сохраняем основные традиции, которые здесь были, но пытаемся дальше их развивать. Это межрегиональное сотрудничество, это сотрудничестве между областями приграничное, например, Минская область, Московская область. В чём сотрудничество? Молодёжное предпринимательство, сельское хозяйство, волонтёрство, молодые педагоги».

Место для встреч молодёжи трёх стран выбрано особое, рядом «Курган Дружбы» – памятник в честь партизан и подпольщиков Беларуси, Латвии и России. В первое воскресенье июля сюда приезжают ветераны, а в конце месяца большой студенческий праздник. А в следующем году два события объединят, герои Великой Отечественной войны соберутся здесь в 60 раз. И будут главными гостями лагеря «Бе-La-Русь».

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О необычной встрече в уникальном месте. Раз в году на территории, где сходятся границы Беларуси, Латвии и России, молодёжь трёх стран разбивает целый городок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Корреспондентов программы «Минщина» наградили в МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика