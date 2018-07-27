Чемпионат мира по баскетболу среди девушек не старше 17 лет близится к завершению

В Минске продолжается чемпионат мира по баскетболу среди девушек не старше 17 лет. Уже знаем трёх участников полуфинала.

Первыми путёвку в следующую стадию завоевали австралийки – они были сильнее сверстниц из Италии со счётом 64:46. Также идут дальше сборные Франции и США. В эти минуты встречаются баскетболистки из Японии и Венгрии. Сборная Беларуси сегодня сыграла в утешительном турнире за места с 9 по 16. Наша команда проиграла представительницам Новой Зеландии – 59:73.

Завтра сборной Беларуси предстоит сразиться со сверстницами из Аргентины за итоговые места с 13 по 16. Матч начнётся в 13:00 во Дворце спорта.