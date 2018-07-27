На выходные закроют участок Орловской: пассажирский транспорт пустят в объезд

Новости Беларуси. 28 и 29 июля рабочие будут укладывать асфальт на участке от Долгиновского тракта до улицы Азизова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поэтому троллейбус № 33 от диспетчерской станции «Дражня» до «Карастояновой» поедет в обход, а рейсы со стороны станции метро «Пушкинская» и вовсе отменены. По такой же схеме будет ходить и 68-й троллейбус.





В качестве компенсации снятого транспорта введут дополнительный автобус № 968. Его путь пройдет от Одоевского до Академической. Для пассажиров, имеющих проездные на троллейбусы, проезд в автобусах бесплатный.