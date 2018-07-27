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Корреспондентов программы «Минщина» наградили в МЧС
Новости Беларуси. По итогам соревнования среди СМИ программа получила диплом первой степени. Руководство ведомства отмечает, что совместная работа спасателей и СМИ приносит плоды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Главная задача совместной работы – упреждение чрезвычайных ситуаций. Ведь главное в предотвращении беды – профилактика.
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Новости Беларуси. По итогам соревнования среди СМИ программа получила диплом первой степени. Руководство ведомства отмечает, что совместная работа спасателей и...
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