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Корреспондентов программы «Минщина» наградили в МЧС

27.07.2018 22:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. По итогам соревнования среди СМИ программа получила диплом первой степени. Руководство ведомства отмечает, что совместная работа спасателей и СМИ приносит плоды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Корреспондентов программы «Минщина» наградили в МЧС

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Конечно же, без средств массовой информации трудно добиться хороших результатов. Доведение объективной, реальной ситуации до нашего населения, конечно, будет способствовать повышению уровня защищенности. Заинтересованность журналистов порой способствует не меньше той работы, которую проводят профессиональные спасатели.

Корреспондентов программы «Минщина» наградили в МЧС

Главная задача совместной работы – упреждение чрезвычайных ситуаций. Ведь главное в предотвращении беды – профилактика.

 
 
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Новости Беларуси. По итогам соревнования среди СМИ программа получила диплом первой степени. Руководство ведомства отмечает, что совместная работа спасателей и...
 
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