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Во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу в 2018 году?

27.07.2018 22:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минской области работают 86 школьных базаров. В 2018 году они открылись раньше обычного, однако завершит работу после 1 сентября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу в 2018 году?

Также по всей области развернули более 600 уголков первоклассника. Ассортимент по сравнению с 2017 годом увеличился.

Во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу в 2018 году?

Тамара Лойко, начальник отдела регулирования потребительского рынка главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
На школьных базарах и ярмарках можно приобрести швейные изделия делового стиля для школьников, трикотажные изделия, обувь, спортивную одежду, школьно-письменные и канцелярские принадлежности.

Во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу в 2018 году?

Как и в прошлом году, средняя цена костюма для школьника составит 120 рублей, а полный набор канцелярских принадлежностей обойдется в 60 рублей.

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области работают 86 школьных базаров. В 2018 году они открылись раньше обычного, однако завершит работу после 1 сентября, сообщили в...
 
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