«Эхо Эллады», обучение иконописи и селфи с Зевсом: что стоит посмотреть на празднике Греции в Верхнем городе

Новости Беларуси. Приготовить национальные блюда Греции, обучиться искусству иконописи и сфотографироваться с Зевсом: большой праздник для минчан стартует 28 июля в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Весь день здесь будут звучать песни на понтийском диалекте старинного инструмента бузуки. Также выступят профессиональные актеры с постановкой «Эхо Эллады» (известные сюжеты древнегреческой мифологии).





В два часа дня эстафету праздника примут интерактивно-образовательные проекты для детей. На протяжении всего дня в самом сердце Минска можно будет петь и танцевать под музыку творческих коллективов.

В 20:30 по традиции начнется «Классика у ратуши».