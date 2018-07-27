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«Эхо Эллады», обучение иконописи и селфи с Зевсом: что стоит посмотреть на празднике Греции в Верхнем городе
Новости Беларуси. Приготовить национальные блюда Греции, обучиться искусству иконописи и сфотографироваться с Зевсом: большой праздник для минчан стартует 28 июля в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Весь день здесь будут звучать песни на понтийском диалекте старинного инструмента бузуки. Также выступят профессиональные актеры с постановкой «Эхо Эллады» (известные сюжеты древнегреческой мифологии).
В два часа дня эстафету праздника примут интерактивно-образовательные проекты для детей. На протяжении всего дня в самом сердце Минска можно будет петь и танцевать под музыку творческих коллективов.
В 20:30 по традиции начнется «Классика у ратуши».
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«Эхо Эллады», обучение иконописи и селфи с Зевсом: что стоит посмотреть на празднике Греции в Верхнем городе
Новости Беларуси. Приготовить национальные блюда Греции, обучиться искусству иконописи и сфотографироваться с Зевсом: большой праздник для минчан стартует 28 июля...
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