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«Это будет очень красиво и зрелищно»: что обещают организаторы вертолётных соревнований на Боровой

27.07.2018 23:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В выходные экипажи вертолетов посоревнуются в рамках Кубка мира и фестиваля «ПроНебо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это будет очень красиво и зрелищно»: что обещают организаторы вертолётных соревнований на Боровой

Ежегодно на аэродроме Боровая он собирает тысячи влюбленных в небесные выси. Начнется праздник с красочного авиашоу.

«Это будет очень красиво и зрелищно»: что обещают организаторы вертолётных соревнований на Боровой

София Куршубадзе, пилот сборной Беларуси по вертолетному спорту:
Между полетами 1/4 и 1/2 по слалому и развозке грузов (вертолетным гонкам) парашютисты будут участвовать в кубке «ПроНебо» по точности приземления. Вечером в 21:00 начнется гонка дронов – это будет очень красиво и зрелищно.

«Это будет очень красиво и зрелищно»: что обещают организаторы вертолётных соревнований на Боровой

Всего же за два дня организаторы обещают показать три десятка летательных аппаратов – от воздушных шаров до легендарного бомбардировщика ПО-2, самолета времен Второй мировой войны. 28 и 29 июля вход на фестиваль свободный не только для зрителей, но и для их четвероногих друзей. Ведь символом нынешнего авиафорума стал собака по кличке Элли. Она, кстати, тоже приедет на праздник из Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В выходные экипажи вертолетов посоревнуются в рамках Кубка мира и фестиваля «ПроНебо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно...
 
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