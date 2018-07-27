ИААФ включила Беларусь в группу из четырех стран с высоким риском употребления допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) включила Украину и Беларусь в группу «A», в которую входят страны с наиболее высоким риском употребления допинга, сообщил президент организации Себастьян Коу на пресс-конференции.



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В эту же группу были включены федерации легкой атлетики Кении и Эфиопии.

Спортсмены из Украины, Беларуси, Кении и Эфиопии должны быть проверены на допинг минимум три раза перед чемпионатом мира, который пройдет осенью 2019 года в Катаре.

Кроме того, глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Руне Андерсен сообщил, что организация приняла решение оставить в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

По словам Андерсена, российская сторона добилась прогресса в борьбе с допингом, однако не выполнила два требования ИААФ. Это восстановление РУСАДА и допуск ВАДА в московскую антидопинговую лабораторию. После выполнения этих критериев ИААФ будет вновь рассматривать возможность восстановления ВФЛА в правах.

ВФЛА была временно лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года на основании работы комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда, которая расследовала систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике.

Рабочая группа во главе с Андерсеном занимается вопросом восстановления ВФЛА и следит за соблюдением всех критериев, которые были выдвинуты ИААФ для возвращения российской организации полноценного статуса.

Сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения от ИААФ.