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ЦСКА под управлением Гончаренко выиграл Суперкубок России

28.07.2018 00:17 — Разное | Tut.by  
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Футболисты московского ЦСКА под управлением белорусского главного тренера Виктора Гончаренко выиграли Суперкубок России.


Фото: twitter.com/pfc_cska

В поединке за трофей армейцы в дополниельное время взяли верх над московским «Локомотивом».

«Локомотив» — ЦСКА — 0:1

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Идову, 91), Рыбус, Антон Миранчук, И. Денисов (Тарасов, 106), Баринов, Алексей Миранчук, Фернандеш (Жемалетдинов, 69), Эдер (Фарфан, 91).

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Магнуссон, Чернов, Мариу Фернандес, Бистрович, Дзагоев (Щенников, 13), Витинью (Жамалетдинов, 117), Ефремов (Бийол, 81), Набабкин (Хосонов, 67), Чалов.

Гол: 0:1 — Хосонов (106).

Предупреждения: Бистрович (57), Чернов (66).

Удаление: Кверквелия (113).

Удары: 11−14.

Удары в створ ворот: 5−5.

Удары в каркас ворот: 0−1.

Угловые: 1−5.

Единственый гол на счету счету 20-летнего полузащитника Хетага Хосонова, отличившегося на 106-й минуте.

На 113-й минуте был удален защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия.

В межсезонье состав ЦСКА заметно обновился. Завершили игровые кареры братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, ушел из клуба нигерийский легионер Ахмед Муса, контракт с «Монако» заключил лучший игрок команды минувшего сезона Александр Головин. Средний возраст армейской команды — 23,5 года.

Уже на 13-й минуте поединка за Суперкубок России поле из-за очередной травмы покинул один из лидеров ЦСКА Алан Дзагоев.

Матч состоялся в Нижнем Новгороде. «Локомотив» является действующим чемпионом России, а ЦСКА — обладателем серебряных медалей. Соперником «Локомотива» в матче за Суперкубок должен был стать «Тосно» из Ленинградской области, выигравший Кубок России, но этот клуб был расформирован из-за больших долгов и нехватки денег.

ЦСКА в 7-й раз выиграл Суперкубок России, это рекорд страны. ЦСКА побеждал в Суперкубке также в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 годах.

Для белорусского наставника Виктора Гончаренко, который возглавил команду зимой 2016 года, это первый трофей у руля ЦСКА. Под его руководством армейцы дважды завершали сезон на втором месте в чемпионате России.

 
 
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Футболисты московского ЦСКА под управлением белорусского главного тренера Виктора Гончаренко выиграли Суперкубок России.
 
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