|
ЦСКА под управлением Гончаренко выиграл Суперкубок России
Футболисты московского ЦСКА под управлением белорусского главного тренера Виктора Гончаренко выиграли Суперкубок России.
В поединке за трофей армейцы в дополниельное время взяли верх над московским «Локомотивом».
«Локомотив» — ЦСКА — 0:1
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Идову, 91), Рыбус, Антон Миранчук, И. Денисов (Тарасов, 106), Баринов, Алексей Миранчук, Фернандеш (Жемалетдинов, 69), Эдер (Фарфан, 91).
ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Магнуссон, Чернов, Мариу Фернандес, Бистрович, Дзагоев (Щенников, 13), Витинью (Жамалетдинов, 117), Ефремов (Бийол, 81), Набабкин (Хосонов, 67), Чалов.
Гол: 0:1 — Хосонов (106).
Предупреждения: Бистрович (57), Чернов (66).
Удаление: Кверквелия (113).
Удары: 11−14.
Удары в створ ворот: 5−5.
Удары в каркас ворот: 0−1.
Угловые: 1−5.
Единственый гол на счету счету 20-летнего полузащитника Хетага Хосонова, отличившегося на 106-й минуте.
На 113-й минуте был удален защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия.
В межсезонье состав ЦСКА заметно обновился. Завершили игровые кареры братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, ушел из клуба нигерийский легионер Ахмед Муса, контракт с «Монако»
Уже на 13-й минуте поединка за Суперкубок России поле из-за очередной травмы покинул один из лидеров ЦСКА Алан Дзагоев.
Матч состоялся в Нижнем Новгороде. «Локомотив» является действующим чемпионом России, а ЦСКА — обладателем серебряных медалей. Соперником «Локомотива» в матче за Суперкубок должен был стать «Тосно» из Ленинградской области, выигравший Кубок России, но этот клуб был расформирован из-за больших долгов и нехватки денег.
ЦСКА в 7-й раз выиграл Суперкубок России, это рекорд страны. ЦСКА побеждал в Суперкубке также в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 годах.
Для белорусского наставника Виктора Гончаренко, который возглавил команду зимой 2016 года, это первый трофей у руля ЦСКА. Под его руководством армейцы дважды завершали сезон на втором месте в чемпионате России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты московского ЦСКА под управлением белорусского главного тренера Виктора Гончаренко выиграли Суперкубок России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)